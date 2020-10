“Abbiamo contattato ******* per chiedere spiegazioni e per sapere la sua versione dei fatti. Lui si era accordato con noi per essere in puntata, ma ieri ha cambiato idea e ci ha detto che se fosse venuto il suo agente gli avrebbe stracciato il contratto. Lui evidentemente ha preferito mantenere l’agente, piuttosto che dare spiegazioni a tutti”.

Barbara D’Urso è una furia e non si trattiene quando torna a parlare del caso che ha visto protagonista Marco Ferrari, noto al pubblico dei social come ‘Iconize”, ex fidanzato di Tommaso Zorzi accusato di aver inscenato un’aggressione omofoba per attirare l’attenzione ed essere ospitato in televisione per raccontare la sua storia. Ferrero aveva spiegato di aver reagito all’insulto, non vergognandosi del proprio orientamento sessuale, ricevendo, però, come risposta un pugno in pieno volto. (Continua a leggere dopo la foto)















“Io ero sotto choc, loro sono scappati”. “Ho in mano un potere che non molti hanno, quello della comunicazione ed è giusto che le persone sappiano quello che accade – aveva raccontato nel video – Questo è bullismo e nasce quando si è più piccoli. Sapete che vergogna si prova ad essere bullizzati? A pensare di avere qualcosa di sbagliato solo perché qualcuno ti insulta?”. Ma a Pomeriggio 5, Alberto Pisis aveva lanciato la bomba. (Continua a leggere dopo la foto)















“Soleil non sei stata del tutto sincera l’altra volta, mancavano dei tasselli. Ci sono cose gravissime che non hai detto. Ho visto delle prove che è tutto falso, Soleil ha dei messaggi. […] Io ho letto questi messaggi, lei li ha in cui lui diceva che si sarebbe fatto tutto questo per fingere l’aggressione. Con queste frasi ho capito che lui ha fatto tutto da solo. Iconize ha preso un surgelato, un gelato e se l’è battuto sul viso per farsi un livido. Ti devi vergognare Marco, lo dico io, tutte le associazioni e tutte le persone che sono vittime di questi attacchi veri”.

Una verità che ha mandato in bestia Barbara D’urso, che da anni si batte per la comunità LGTB. “Non ha voluto dare spiegazioni a nessuno, nemmeno al sindaco di Milano che l’ha sostenuto, o a noi, o alla comunità LGBT che l’ha sostenuto. Io ho letto i messaggi tra Soleil e ******* e sono inequivocabili”, ha detto la conduttrice. (Continua a leggere dopo la foto)









“Se lui avesse inventato un’aggressione dovrebbe solo e unicamente vergognarsi e con questo il signore con noi ha chiuso per sempre. Ci sono centinaia di ragazzi che vengono picchiati veramente, capito? Persone che vengono discriminate perché gay. Come ti sei permesso? Se è vero, come ti sei permesso di prendere in giro tutti? Questo si deve vergognare, io i messaggi li ho visti e letti, punto non dico altro. E con questo il signor Marco Iconize ha chiuso per sempre”. (Video)

