Gabriel Garko è tornato in tv per chiarire e risvolti potrebbero essere clamorosi. L’attore lo ha confessato a Barbara D’Urso dove è stata ospite. È la prima volta che Garko raggiunge lo studio dell’amica Carmelita dopo il coming out. Un percorso doloroso, quello dell’artista, per anni costretto a mentire. Il motivo era stato lui a rivelarlo: “Se avessi fatto coming out non avrei più lavorato”.

Un ritornello che ha ripetuto anche a Verissimo, davanti ai microfoni di Silvia Toffanin e che lascia capire quanto lo stigma dell'omosessualità sia tale ancora oggi. Non per Barbara D'Urso che già era conoscenza del 'segreto' di Gabriel Garko. Come raccontato in tv dai diretti interessati, in passato Barbarella è spesso uscita con Gabriel e il suo ex fidanzato, l'attore e ballerino Gabriele Rossi. Nel programma Mediaset Garko – vero nome Dario Olivieri – si è difeso da alcune critiche e fatto un annuncio importante.















Ieri infatti è stata l'ultima volta in cui Gabriel Garko ha raccontato dettagli della sua vita privata. D'ora in poi l'attore cercherà di far parlare solo ed esclusivamente per il suo lavoro: il 48enne sta vagliando due nuovi progetti ma nel suo futuro non è esclusa la regia. Come spifferato di recente da Chi, Garko sogna di diventare regista e ha scritto anche alcune sceneggiature.















Gabriel Garko, nel corso della puntata, ha chiarito di non aver fatto coming out per visibilità o popolarità. Il motivo è semplice spera però che un giorno non servano più gesti del genere perché quello che uno fa nella propria camera da letto non sono affari altrui. Oggi Gabriel è felice accanto a Gaetano, un ragazzo napoletano di 23 anni che lavora all'ufficio scali dell'aeroporto di Malpensa.











Un colpo di fulmine quello con l’attuale compagno dopo che per 11 anni Gabriel Garko è stato legato a Riccardo, un uomo come Gaetano estraneo al mondo dello spettacolo. Un uomo che proprio come Gabriel Garko ha conosciuto il dolore di doversi nascondere e non poter vivere liberamente e alla luce del sole una storia con la persona che amava.

