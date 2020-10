“Ma chi sei?”. L’Eredità. Tutte pazze per Carlo, il campione dagli occhi di ghiaccio: ecco chi è

Da lunedì 28 settembre Flavio Insinna è tornato su Rai 1 con ‘L’eredità’, quiz amato e popolarissimo, che ha laureato campioni che sono entrati nel cuore dei telespettatori. Come Guido, dalla cultura enciclopedica, Niccolò, il professore che è ha lasciato il programma ed è tornato a scuola a insegnare.

"È come se cenassi tutte le sere a casa degli italiani", raccontava Flavio Insinna, "anzi, come mi dicono le persone che ci scrivono: tu ceni con noi". Si gioca, si vince, si perde e si ride. Tra le novità della nuova 'coronavirus' edizione del famoso programma, una nuova e avvincente modalità di gioco per il Triello: chi vince diventa campione e va direttamente a giocarsi il montepremi alla Ghigliottina.















La 'Ghigliottina' della puntata de L'Eredità di domenica 11 ottobre, condotta come di consueto da Flavio Insinna e in onda nel preserale di Rai1 è stata vinta dal campione Carlo Lascialfari di Firenze. Era 'matta' la risposta esatta indovinata dal campione. Gli indizi, invece, erano 'casa', 'pasta', 'carta, 'testa, 'voglia'. La somma esatta che il campione de L'Eredità Carlo ha vinto alla ghigliottina è di 26mila euro, una bella somma che il giovane campione è riuscito a portarsi a casa facilmente.















La parola, infatti, è stata indovinata subito e senza alcun tentennamento. "Festeggiamo a distanza, ma affettivamente siamo vicini!", ha detto il conduttore dopo aver svelato la parola a Carlo. E sui social, come spesso capita, è partita la 'caccia' al campione dagli occhi di ghiaccio. Sui social infatti sono tutti impazziti per la sua indiscussa bellezza.









Carlo Lascialfari è laureato in Economia e lavora come responsabile di sala per eventi e spettacoli. Il nonno Otello gli ha consigliato di iscriversi al gioco. Al suo primo tentativo non è riuscito a indovinare la parola misteriosa de La Ghigliottina e a guadagnare il montepremi della serata, che, dopo qualche dimezzamento, valeva 35.000 euro. Nella puntata di domenica 11 ottobre, invece, Carlo è riuscito a portarsi a casa oltre 26mila euro.

