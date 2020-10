“Eri nel ces** con me, fai schifo!”. Gelo al Live della D’Urso, Vittorio Sgarbi smaschera l’ospite in diretta: tutti muti

na storia di gossip montata ad arte, no, un “colpo di fulmine” durato una notte. L’ex modella e influencer Francesca Pepe e Vittorio Sgarbi raccontano versioni opposte sul loro (breve) fidanzamento.

All’interno della casa del Grande Fratello Vip, Francesca Pepe aveva raccontato al coinquilino Tommaso Zorzi che tutto nacque da una battuta a una giornalista a Sanremo, e fra loro non c’era stato in realtà nulla: “Una giornalista gli ha chiesto: ‘Che bella, ma è la tua fidanzata? e Sgarbi ha risposto: ‘Vorrei che lo fosse, comunque sì è la mia fidanzata’. Insomma – sottolinea convinta – è stata una cosa montata ad hoc, un servizio di gossip come tanti altri. Io non so neanche come si sia creato tutto questo. Era una battuta”. (Continua a leggere dopo la foto)















Ospite del programma “Live Non è la D’Urso”, Sgarbi aveva dato un’altra versione dei fatti: “Nulla di organizzato a tavolino – aveva spiegato – stavo inaugurando una mostra a Sanremo. Venne verso di me una donna molto bella e fu totalmente libera nell’amarmi. Mi nascosi dietro un angolo con lei e la cosa diventò una parentesi affettuosa che durò fino alle sette del mattino”. (Continua a leggere dopo la foto)















”Un colpo di fulmine non legato alla mia notorietà – aveva spiegato Sgarbi – Lei poi ha cercato di far rimuovere la notizia, invece ora ne parla in televisione“. Nella puntata del Live della D’Urso andato in onda l’11 ottobre, i due si sono incontrati nello studio e sono state scintille. (Continua a leggere dopo la foto)









“È venuta lei con me, oggi è famosa e sono felice per lei. Abbiamo passeggiato e ad un certo punto ho abbandonato il gruppo, mi sono nascosto dietro una porta. Ci siamo trovati in una particolare intimità. Eravamo in un bagno, eri con me!“, ha detto Sgarbi “Hai fatto gossip per gentilezza…”. replica la Pepe, che scatena la reazione del critico d’arte: “A me cosa importa di te? Fai schifo! La verità è che ti ho baciata e sei stata un quarto d’ora nel bagno con me!”.

“Un anno e mezzo in terapia intensiva…”. Lacrime a Domenica In, Maria De Filippi non ce la fa si lascia andare