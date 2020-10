Milly Carlucci, la notizia arrivata poco fa. Per la conduttrice un risveglio amarissimo

La sfida degli ascolti tv come sempre si è rivelata avvincente. Ovviamente a scendere per primi in campo Ballando con le stelle e Tu sì que vales. Il pubblico italiano non ha potuto fare altro che scegliere tra i due colossi del sabato sera, che si può dire siano muniti di armi pari. Infatti il colpo di scena si vede. Tra loro una vera e propria sfida all’ultimo ascolto. Vediamo cosa è accaduto.

Si diceva una sfida ad armi pari. Infatti il distacco è quasi del tutto impercettibile e il pubblico italiano ha deciso di premiare entrambi senza saperlo. Se Ballando con le stelle è stato seguito da 4.007.000 di spettatori, pari a uno share del 22%, per Tu si que vales ben 4.357.000 di spettatori, con il 24.5% di share. Bene anche per Daydreamer – Le ali del sogno. La soap è stata seguita ieri da 2.309.000 di spettatori e uno share del 16.6%. (Continua a leggere dopo la foto).















E per avere un quadro esaustivo sulle preferenze che il pubblico italiano rivolge sul piccolo schermo, questi i dati: Rai Uno – Ballando con le stelle: 4.007.000 di spettatori e il 22% di share; Canale 5 – Tu sì que vales: 4.357.000 di spettatori e il 24.5% di share; Rai Due – S.W.A.T.: 1.248.000 di spettatori e il 5.5% di share; Rai Tre – Se Dio vuole: 1.131.000 di spettatori e il 5.3% di share: (Continua a leggere dopo la foto).















E si continua con: Rete 4 – Die Hard – Duri a morire: 691.000 spettatori e il 3.4% di share; Italia 1 – Smallfoot – Il mio amico delle nevi: 901.000 spettatori e il 4% di share; La7 – Il destino di un cavaliere: 397.000 spettatori e l’1.9% di share; TV8 – Il negoziatore: 289.000 spettatori e l’1.4% di share; Nove – Avamposti: 301.000 spettatori e l’1.5% di share. Poi non possono mancare tutti gli appuntamenti del pomeriggio e del preserale. (Continua a leggere dopo le foto).









Per i più appassionati ecco i dati: Rai Tre – Tv Talk: 955.000 spettatori e il 7.3% di share; Rai Uno – Italia Sì: 1.086.000 di spettatori e 9.2% di share nella prima parte; 1.443.000 di spettatori e l’11.7% di share nella seconda parte; Canale 5 – Verissimo: 2.025.000 di spettatori e il 16.8% di share; Rai Uno – L’Eredità: 3.928.000 di spettatori e il 21.5% di share; Canale 5 – RiCaduta Libera: 3.140.000 di spettatori e il 17.9% di share; Rai Uno – Ballando Tutti in Pista: 4.174.000 di spettatori e il 18.4% di share; Canale 5 – Striscia la Notizia: 4.312.000 di spettatori e il 18.9% di share.

