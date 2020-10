Dopo la diretta del ‘Grande Fratello Vip’ è sempre tempo di discorsi e di confronti tra i vari concorrenti. Una delle affermazioni ascoltate dai telespettatori che più hanno fatto scalpore le ha pronunciate Myriam Catania. La donna è andata in giardino in compagnia di Stefania Orlando e di Tommaso Zorzi e con loro ha cominciato a parlare della situazione che si è creata nella casa. L’influencer ha confessato di essere ormai stanco di ascoltare news inerenti Adua Del Vesco e Massimiliano Morra.

Myriam ha comunque precisato che non dovrebbe avere atteggiamento cattivi. Tommaso è al lavoro per creare situazione decisamente diverse, ma ovviamente sono stati ascoltati da milioni di persone e presumibilmente i loro discorsi verranno a galla nella prossima puntata. Stefania ha confessato che non è necessario costruire qualcosa per ribattere a quelle vicende. Anche perché sia Myriam che Zorzi hanno dimostrato di essere persone importanti, che sanno ciò che vogliono.















Dopo che loro hanno precisato che "si può fare qualcosa di più", la Catania ha dato vita ad una dichiarazione clamorosa, destinata a far parlare a lungo. A proposito del 'Grande Fratello Vip' ha rivelato: "Così siamo vittime". Ma non è finita qui: durante il confessionale, la donna avrebbe detto agli autori di sentirsi un burattino. E questi ultimi avrebbero incredibilmente risposto: "Tu sei un burattino". E alla fine Tommaso ha aggiunto: "Bisogna usare i personaggi come se fossero strumenti".















Dopo aver chiesto alcune delucidazioni sulla sua frase, Catania ha confermato di non sentirsi un burattino degli altri coinquilini, ma del 'GF Vip' stesso. Chissà cosa accadrà nelle prossime ore. Nelle ultime ore ad avere un vero e proprio crollo emotivo è stata Maria Teresa Ruta, che si è sfogata con alcuni coinquilini. La donna è finita in nomination dopo aver fatto alcune dichiarazioni poco carine nei confronti di Matilde Brandi. E adesso ne sta pagando il conto in maniera salata.









Mentre era intenta a parlare con Zorzi e Stefania Orlando, la presentatrice televisiva è scoppiata praticamente in lacrime. Ha compreso di aver fatto qualcosa di sbagliato ed ha ammesso tutte le sue responsabilità: “Non è da me comportarmi così, lei è così ben voluta”. La collega Stefania però l’ha rincuorata e le ha detto che anche lei è una splendida persona: “Anche tu lo sei”.

