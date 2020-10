Sono tanti i momenti particolari vissuti nella casa dai concorrenti del ‘Grande Fratello Vip’. Vi abbiamo raccontato ad esempio di un battibecco tra Andrea Zelletta e Tommaso Zorzi, che però successivamente sono riusciti a chiarirsi. Ora, ad avere un vero e proprio crollo emotivo è stata Maria Teresa Ruta, che si è sfogata con alcuni coinquilini. La donna è finita in nomination dopo aver fatto alcune dichiarazioni poco carine nei confronti di Matilde Brandi. E adesso ne sta pagando il conto.

Mentre era intenta a parlare con Zorzi e Stefania Orlando, la presentatrice televisiva è scoppiata praticamente in lacrime. Ha compreso di aver fatto qualcosa di sbagliato ed ha ammesso tutte le sue responsabilità: "Non è da me comportarmi così, lei è così ben voluta". La collega Stefania però l'ha rincuorata e le ha detto che anche lei è una splendida persona: "Anche tu lo sei". Nonostante ciò, Maria Teresa non è riuscita a tranquillizzarsi e il pianto è proseguito incessante.















L'influencer è intervenuto in seguito sulla questione ed ha invitato la Ruta a parlarne con Matilde Brandi: "Questo discorso lo devi fare a Matilde, prova ad essere meno la Ruta e più Maria Teresa". Lei ha confermato la sua totale stima nei confronti di Matilde e sa di aver sbagliato completamente. Tommaso ha aggiunto che la diretta interessata capirà, quindi in caso di apertura e di scuse non ci saranno problemi a chiarirsi definitivamente. Vedremo cosa succederà nei prossimi giorni.















In conclusione, Maria Teresa Ruta ha affermato: "Per me essere la Ruta è stata una maschera importante da indossare, è passato tanto tempo però mi pesa ancora". Intanto, però, sono anche avvenute situazioni piacevoli nella casa più spiata d'Italia. Elisabetta Gregoraci si è di nuovo avvicinata a Pierpaolo Pretelli e lasciandosi andare a un lungo abbraccio. Dopo questo gesto sicuramente inaspettato, l'ex velino di Striscia, felice ha ammesso: "Questo è il primo vero abbraccio che mi dai".









Poi Pretelli ha ricordato che oggi è il compleanno del padre Bruno, che compie 59 anni e per l’occasione Elisabetta si è unita agli auguri: “Salve Bruno, sono Elisabetta, ma ormai mi conoscerà, le volevo fare tanti tanti auguri!”. Non avvengono dunque esclusivamente crisi di pianto e litigi, ma anche momenti di grande tenerezza ed emozione. E i telespettatori apprezzano.

