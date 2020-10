Nello stesso letto con la single. Temptation Island, la fidanzata sconvolta davanti a quelle immagini

Questa edizione di Temptation Island non ha deluso il pubblico. Colpi di scena e falò prima del tempo a partire dalla prima puntata ma dalle anticipazioni diffuse sul profilo Instagram ufficiale del programma di Canale 5 quella di mercoledì 14 ottobre 2020 sarà imperdibile.

Ovviamente non sappiamo tutto quello che accadrà durante il quinto appuntamento del docu reality condotto da Alessia Marcuzzi, ma il promo postato sui social anticipa quello che sarà il principale colpo di scena ed è legato ancora una volta ad Alberto Maritato e Speranza Capasso. Questa volta la fidanzata di Alberto, convocata nel pinnettu dalla produzione, rimarrà a dir poco sconvolta alla vista delle nuove immagini del compagno. (Continua dopo la foto)















Alberto, già vicinissimo alla single Nunzia, ha chiesto alla produzione di trascorrere un weekend intero da solo con la ragazza: un giorno e una notte in barca. E gli autori, tra lo stupore di Speranza, gliel’hanno concesso. Dal video apparso sul profilo Instagram di Temptation Speranza vede i due che dormire insieme in barca e, inevitabilmente, resta scioccata. (Continua dopo la foto)















Ma non sarà certo l’unico momento clou che attende i telespettatori. Ci saranno importanti evoluzioni anche per la coppia da poco entrata in gioco, quella composta da Salvo e Francesca. Lei scoprirà che lui ha dichiarato di sentirsi “single” e assisterà al suo approcciarsi con una delle tentatrici. Anche tra Carlotta e Nello la situazione si fa ancora più complicata. (Continua dopo foto e post)









Visualizza questo post su Instagram NELLA PROSSIMA PUNTATA 🔥 #TemptationIsland Un post condiviso da Temptation Island (@temptationisland_official) in data: 7 Ott 2020 alle ore 3:24 PDT



Nello è sempre più vicino a Benedetta (che Carlotta ha rinominato “Maledetta”), ma anche la sua fidanzata si lascerà andare al corteggiamento di qualche tentatore, anche solo per ripicca. Infine un altro falò anticipato, probabilmente quello che vedrà seduti sul tronco Salvo e Francesca. Il gran finale, previsto per il 21 ottobre 2020 dovrebbe prevedere i due falò finali, quelli tra Speranza e Alberto e tra Nello e Carlotta.

