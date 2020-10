Durante la diretta di ieri sera del Grande Fratello Vip per Pierpaolo Pretelli è arrivata una doccia fredda. Dopo giorni, se non settimane, di vicinanza con Elisabetta Gregoraci l’ex velino di Striscia la notizia ha dovuto mandar giù le parole della sua coinquilina che, incalzata da Alfonso Signorini, che lo ha definito un “amico speciale”, ma nulla di più.

D’altronde la regista della “coppia” è sempre e solo stata Elisabetta e Pierpaolo ha dimostrato di saper rispettare le sue scelte. Anche quando dopo aver ricevuto diverse critiche dall’ex marito Flavio Briatore, la showgirl ha cercato di limitare i suoi slanci d’affetto verso di lui mettendo un grosso freno e vivendo la conoscenza in maniera molto più tranquilla rispetto a poco prima. Ma l’atteggiamento della showgirl è decisamente cambiato ieri sera. (Continua dopo la foto)















Elisabetta Gregoraci, durante la diretta di venerdì 9 ottobre, ha dichiarato di essere innamorata al di fuori della Casa prendendo così le distanze da Pierpaolo Pretelli. “Io e te siamo amici speciali e non c’è mai stato niente di più, e fuori da questa Casa ci sono delle persone che mi pensano”, ha detto lei in modo molto sincero. A quel punto Pierpaolo ha provato ad andare fino in fondo alla faccenda chiedendole in maniera diretta se ci fosse una persona in particolare. (Continua dopo la foto)















“Io sono entrata da single, ma gli aerei mi hanno reso felice”, la risposta di lei, che ci ha però tenuto a precisare che l’uomo in questione non è il cantante Mr.Rain: “Io canto solo le sue canzoni”, ha chiarito rispondendo di fatto ai rumor che si sono susseguiti in questi giorni. Dopo questi chiarimenti, però, la sorpresa in queste ore. (Continua dopo le foto)











Elisabetta Gregoraci si è di nuovo avvicinata a Pierpaolo Pretelli e lasciandosi andare a un lungo abbraccio. Dopo questo gesto sicuramente inaspettato, l’ex velino di Striscia, felice ha ammesso: “Questo è il primo vero abbraccio che mi dai”. Poi Pretelli ha ricordato che oggi è il compleanno del padre Bruno, che compie 59 anni e per l’occasione Elisabetta si è unita agli auguri: “Salve Bruno, sono Elisabetta, ma ormai mi conoscerà, le volevo fare tanti tanti auguri!”.

Qui il video dell’abbraccio

