“Da prendere a calci!”. Tiberio Timperi ‘esplode’ in diretta. Succede tutto sotto gli occhi di Monica Setta

Nella puntata di oggi, sabato 10 ottobre, a ‘Uno mattina in famiglia’ è andato in scena un siparietto con il conduttore Tiberio Timperi che si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni che hanno fatto rumore. Assieme a lui come sempre la collega Monica Setta, ma è stato soprattutto il suo intervento a colpire i telespettatori. Proprio all’inizio del programma, il padrone di casa ha ricordato alcune date e in particolare ha svelato quanto manca alla fine dell’anno attualmente in corso.

Tiberio ha quindi affermato in diretta: "Abbiamo fatto alcuni calcoli. Mancano 76 giorni a Natale e 82 per toglierci dalle scatole il 2020". A quel punto è anche intervenuta la Setta, che con fare più allegro ha detto: "Finalmente andiamo verso il 2021". Ma è stata una delle dichiarazioni conclusive di Timperi su questo argomento che ha messo un punto deciso sulla questione. A causa dell'emergenza sanitaria, il 2020 non sarà ricordato positivamente. E lui ci è andato giù pesante.















Senza fare giri di parole, ecco il suo giudizio definitivo sull'anno: "Da prendere a calci questo 2020". Dopo quest'ultima affermazione, la puntata è ufficialmente partita. Entrando invece nello specifico delle tematiche toccate da 'Uno mattina in famiglia', Gianni Ippoliti riferendosi al gossip è tornato sulla questione di Gabriel Garko. Ricordiamo che l'attore ha ufficialmente fatto coming out durante una puntata del 'Grande Fratello Vip', parlando con l'ex Adua Del Vesco.















Tiberio Timperi l'ha messa sullo scherzo: "Ne abbiamo sentito parlare vagamente". Quando invece la diretta odierna stava volgendo alla sua conclusione, il conduttore Rai ha chiosato: "Mi dispiace per la concorrente Angela di Napoli, che ha detto 'Baudo' come risposta, ma 'Domenica In' è nata con Corrado". Questa sua ultima considerazione è stata fatta in seguito al consueto gioco telefonico della trasmissione della tv pubblica italiana. Poi è statodato l'appuntamento a domani.









Mesi fa Timperi è stato colpito da un lutto. Ha voluto raccontare a tutti il lutto che lo ha colpito: un suo grande amico, un dirigente della Rai, Umberto Forcella. “Ho perso un amico che ha collaborato in questa azienda, che ha contribuito a fare grande questa azienda, Umberto Forcella, un dirigente”, ha dichiarato il conduttore, il quale ha poi aggiunto: “La Rai è una grande Famiglia”.

