La nuova edizione di ‘Ballando con le stelle’ non è cominciata proprio alla grande. Dopo i forfait di alcuni protagonisti risultati positivi al covid, ci si sono messi anche alcuni incidenti di percorso. Come l’operazione di urgenza a cui si è sottoposto Raimondo Todaro, che ha quindi lasciato sola Elisa Isoardi per una puntata.

Poi l’incidente durante le prove di Alessandra Mussolini, finita all’ospedale dopo una caduta di faccia. “Ho iniziato subito a perdere sangue – aveva raccontato a Storie Italiane -. Sia Milly Carlucci che la produzione appena hanno saputo dell’incidente sono accorsi. Al pronto soccorso la perdita di sangue non si fermava perciò Milly mi ha consigliato di fare delle lastre. Pensavo di essermi rotta l’osso, invece ho solo un problema al setto, alla cartilagine, altrimenti mi sarei dovuta operare”. (Continua dopo la foto)















Ma ultime ore Alessandra Mussolini è apparsa sorridente nelle Stories Instagram di Maykel Fonts e lei e il ballerino hanno annunciato le prove generali per la nuova puntata di Ballando con le Stelle, confermando, di fatto, che saranno nello show. Poi, da ultimo, lo stop di Rosalinda Celentano per via di forti dolori che avevano costretta a fermarsi. Dopo l’ultima puntata dello show si era infatti concessa una brevissima pausa a causa dei problemi alla gamba. (Continua dopo la foto)















Dunque i timori che la figlia di Adriano Celentano e Claudia Mori non potesse partecipare alla puntata di sabato 10 ottobre. Ma ora ci ha pensato la sua partner sul palco, Tinna Hoffmann, a svelare su Instagram come sta Rosalinda dopo i problemi alla gamba di qualche giorno fa. La ballerina ha anche assicurato che sarà in trasmissione e si esibirà con lei come previsto. “Oggi è stata una lunga giornata di prove e di registrazioni”, ha esordito la Hoffmann nelle Stories. (Continua dopo foto e post)











“So che girano tante voci riguardo al fatto che Rosalinda sta male con la gamba. È vero – ha proseguito Tinna -, ma si sta facendo trattare da un osteopata e un fisioterapista, sta facendo dei trattamenti specifici per stare meglio. Però vi posso assicurare che saremo in pista a Ballando, balleremo per voi e metteremo tutte noi stesse per farvi divertire come sempre”.

“Oggi un giorno speciale…”. Michelle Hunziker, festa grande e tanta emozione. E vuole farlo sapere a tutti