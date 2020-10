Colpaccio di Mara Venier, che si prepara a una super puntata di Domenica In. La trasmissione della domenica pomeriggio di Rai1 è sempre ricca di ospiti e sorprese, ma quella in programma l’11 ottobre si preannuncia una bomba. Tra gli altri, sappiamo che la padrona di casa accoglierà in studio Luca Argentero, da poco diventato padre della piccola Nina Speranza, nata dalla sua relazione con Cristina Marino.

Un periodo davvero felice per l'attore ed ex gieffino, che sta per tornare in tv con la fortunata fiction DOC – Nelle tue mani. Domenica Argentero si aprirà alla zia Mara per raccontare a lei e al pubblico le gioie della paternità e il suo successo lavorativo. Ci saranno anche Alberto Matano, che ha recentemente ricevuto un nuovo attacco da Lorella Cuccarini, e Renzo Arbore.















Come accade ormai da qualche settimana, anche domenica un ampio spazio sarà dedicato al programma di Milly Carlucci Ballando con le Stelle. A parlare saranno i protagonisti dello show del sabato sera di Rai1, che sveleranno le loro sensazioni e il loro parere sulle loro performance. Ma ecco l'asso nella manica di Mara Venier: intervisterà Maria De Filippi.















Quindi Mara Venier e Maria De Filippi torneranno a intrattenere insieme i telespettatori, anche se solo per un giorno: la conduttrice di Domenica In dedicherà a Queen Mary parte della sua trasmissione per intervistarla. Un momento sicuramente tanto atteso dal pubblico ma si sa, le due regine della televisione sono amiche da tanto tempo e sono riuscite a superare ogni ipotetico limite imposto dalla concorrenza.











La Venier, d'altronde, deve molto alla De Filippi. È stata quest'ultima, infatti, a darle uno spazio nei suoi programmi televisivi prima che tornasse, in grande stile, alla guida di Domenica In. Hanno infatti lavorato fianco a fianco a Tu Si Que Vales, lo show condotto da Belen Rodriguez, per ben 3 anni. E, anche se il posto della Venier nello show è oggi occupato da Sabrina Ferilli, il rapporto con l'amica e collega Maria non è mai cambiato. E ora non vediamo l'ora di vedere l'intervista che le farà.

