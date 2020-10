“Non dipende da noi”. Dayane Mello disperata al GF Vip: è successo subito dopo la puntata

Pochi giorni prima della nuova diretta i concorrenti del GF Vip hanno ricevuto una comunicazione ufficiale dalla produzione. Alla luce della delicata situazione in Italia legata al coronavirus, gli autori hanno consegnato una busta a Pierpaolo Pretelli affinché informasse il resto della Casa.

Chi è mamma o papà avrà il permesso di sentire i figli al telefono, in modo tale da accertarsi che fuori dal bunker di Cinecittà tutto stia andando per il verso giusto. Il Grande Fratello ha spiegato che coloro che hanno "figli piccoli" avranno modo di sentirli al telefono molto presto, giusto il tempo di risolvere alcuni dettagli organizzativi ma un dettaglio del comunicato, però, ha causato discussioni: chi ha figli grandi non può sentirli? Matilde Brandi e Elisabetta Gregoraci, ma anche Myriam Catania invece si sono commosse alla notizia.















Ma non tutti i gieffini genitori di figli piccoli hanno avuto questa possibilità. Come mostrato nella clip venerdì in diretta, Dayane Mello non ha ricevuto la chiamata della figlia Sofia. In un primo momento forse non si è posta tante domande, pensando che sarebbe arrivato il suo turno. Però il suo momento non è arrivato e quindi Maria Teresa Ruta lo ha fatto notare ad Alfonso Signorini.















Il conduttore, forse colto di sorpresa, ha detto che presto sarebbe arrivata una sorpresa per Dayane e che quindi non aveva motivo di preoccuparsi. Ma a fine puntata, zero telefonate e Alfonso ha dovuto ribadire alla modella di stare serena: "Devi fidarti di Grande Fratello. Tutti ci auguriamo che la sorpresa per te avverrà al più presto, io spero dalla prossima puntata. Però non dipende solo da noi. Sai com'è la situazione, faremo il possibile per farti sentire la tua bambina".









@GrandeFratello bisogna tutelare e difendere Dayane, sia sulla questione “figlia” e sia sul rapporto con Oppini. Non è giusto quello che avete creato stasera! #GFVIP #dayane pic.twitter.com/p1mIuWcMDf — Vale🔥 (@Valeria30730) October 9, 2020



Parole che non hanno rassicurato troppo Dayane, scoppiata in un pianto disperato dopo la diretta. “Non lo so, qualcosa sta succedendo”, ha detto preoccupata agli atri. “C’è qualcosa che non va, sono sicura”. Sul web tanti hanno in qualche modo mae interpretato le parole di Signorini attribuendo al papà di Sofia, Stefano Sala, le colpe della mancata telefonata con la figlia. Per questo motivo in piena notte ha scritto un messaggio e fatto sapere che Dayane riceverà eccome quella telefonata che tanto aspetta.

