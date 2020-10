Fuori programma in diretta, al GF Vip. Nel corso della puntata di venerdì 10 ottobre, è arrivato un racconto a sorpresa è arrivato dopo circa un’ora da quando Alfonso Signorini ha aperto la serata. Il pubblico più attento si sarà sicuramente accorto dell’assenza di Franceska Pepe accanto a Fulvio Abbate, nella postazione dove siedono i concorrenti eliminati.

Poi, di ritorno da una pubblicità, il colpo di scena: Signorini ha salutato la Pepe che era appena arrivata in studio con un'ora di ritardo. Motivo che Franceska non ha avuto problemi a rivelare ad Alfonso, che le ha subito chiesto lumi dopo il blocco pubblicitario: "Ho litigato con un'autrice del programma", ha detto la ex gieffina con schiettezza.















Ovviamente il popolo del web si è subito scatenato: dopo tutte le liti nella Casa, anche dietro le quinte la Pepe non si trattiene. Alfonso le ha chiesto cosa fosse successo e lei ha parlato di malintesi. "Vi siete picchiate?". E lei, a sorpresa: "Ci siamo andate molto vicine". Poi ha detto di non sopportare le mancanze di rispetto.















E anche che questa autrice si è scaldata un po' troppo alzando la voce con lei. Ma a fare luce sul litigio ci ha pensato Gabriele Parpiglia: "Praticamente è successo questo, Franceska è rimasta molto male perché la produzione o l'agente non le hanno mandato l'autista per andare in stazione", ha rivelato il giornalista.









Secondo Parpiglia è Franceska che non vuole più avere a che fare con il GF, nemmeno come pubblico, e si è incazzata con loro perché NON LE HANNO MANDATO L’AUTISTA ✈️✈️ #GFVip pic.twitter.com/ZxDJrK1jPv — Carla 🎃 (@Kariswhoo) October 9, 2020

Il Grande Fratello non manda l’autista a Franceska e lei nera non va a fare il pubblico

I STAN THE RIGHT QUEEN👑 #GFVIP pic.twitter.com/QJje9YExHn — mikele con la k (@elis926) October 9, 2020



“Cosa che comunque non si fa a nessuno, nemmeno con la Prati e il suo taxi, non è l’iter, soprattutto in questi tempi di crisi, non c’è un autista che ti porta in stazione – ha continuato Parpiglia – Io ripeto quello che ci è stato detto. L’agente ci ha detto che lei non vuole più andare al GF, non vuole nemmeno partecipare come pubblico. Tesi confermata dalle storie Instagram dove ha definito tutti “vergognosi e casa di pazzi”“.

