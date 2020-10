Meglio di una soap opera la storia tra Adua e Massimiliano che sta saltando fuori al Grande Fratello Vip. Il tema dell’”Ares Gate“, il caso mediatico scoppiato dopo le dichiarazioni fatte da Adua Del Vesco, ex finta fidanzata di Gabriel Garko, e Massimiliano Morra durante la loro permanenza al Grande Fratello Vip hanno scoperchiato il vaso di pandora e i colpi di scena, ormai, non si contano.

Entrati come ex fidanzati con un passato burrascoso alle spalle, i due attori si sono trovati davanti a una situazione molto complicata e alla fine hanno dovuto dire la verità sulla loro storia d’amore. A dare il via era stato Gabriel Garko con il coming out davanti alle telecamere del Grande Fratello Vip. “Abbiamo vissuto una bella favola e la rivivrei altre mille volte, perché c’eri tu. Ma favola rimane. Ora che dopo anni mi sento più libero che mai voglio vivere la mia vita. Con te come amica, come siamo sempre stati”, aveva detto l’attore rivolgendosi ad Adua. (Continua a leggere dopo la foto)















“E ne esiste un’altra di favola, ma l’ho vissuta da solo. n tanti lo chiamavano il segreto di Pulcinella. Il problema non è svelare il segreto, ma vorrei avere la possibilità di dire perché è stato il segreto. E ti dico l’ultima cosa, la verità scavalcherà ogni segnale di omertà”, aveva concluso l’attore, per anni finto fidanzato della Del Vesco. Nel corso del reality show di Alfonso Signorini è saltata fuori anche la verità sul rapporto tra Massimiliano Morra e Adua Del Vesco. I due, in realtà, non sono mai stati insieme e finalmente hanno svelato il motivo della loro lite. (Continua a leggere dopo la foto)















Attraverso un gioco di Signorini, alla domanda se avessero mai fatto sesso, Adua è stata categorica ”Assolutamente no”, Massimiliano ha tentennato: ”Nì, non abbiamo fatto sesso ma c’è stato qualcosa di molto vicino”. ”No vabbè io ribalto i tavoli, ma sta scherzando. C’è stato un periodo in cui tu (Massimiliano ndr.) sei stato particolarmente assillante ma non c’è stato niente. Diciamo che il litigio tra me e Massimiliano, quello grave, è stato questo”, ha detto infuriata Adua Del Vesco. (Continua a leggere dopo la foto)









Alla fine Massimiliano chiarisce e confessa: “In realttà c’è stato un periodo in cui l’ho corteggiata moltissimo, ho quasi superato il limite, ci tenevo tanto. L’ho corteggiata al limite dello stalking”. Sulla loro storia era intervenuto anche Alberto Tarallo della Ares: “La storia di Adua e Massimiliano era finta e studiata a tavolino da me, Enrico Lucherini e dal mio compagno Teodosio Losito. Adua ci ha raccontato che si era lasciata con il suo compagno, poiché era manesco e voleva che diventasse testimone di Geova è stata Adua a volere fuori Massimiliano per un qualcosa che non voglio dire. Teo ha dato molto ascolto ad Adua, bisogna capire se ha detto la verità o una bugia”.

