Lutto nel mondo del giornalismo. È morto il 9 ottobre nella sua casa di Roma, all’età di 79 anni, Lillo Tombolini, direttore La7 e ideatore della trasmissione per bambini Bim Bum Bam. Classe 1941, responsabile del palinsesto di Antenna Nord alla fine degli anni ’70, Tombolini contribuisce al successo della tv lombarda.

Il 4 gennaio 1982 tutte le 22 emittenti del gruppo Rusconi danno vita a un solo canale, Italia1: Lillo Tombolini è tra i fondatori della nuova televisione, prima del successivo passaggio alla guida di Rete 4, network di proprietà della Mondadori. A Rete 4 Tombolini lancia format di successo come "Venti di guerra", e stringe un accordo con la statunitense Abc per lo scambio di programmi e la tv brasiliana Globo per assicurarsi l'esclusiva di telenovelas di successo. Nel 1987 prende parte alla nascita di Odeon Tv e ne diventa responsabile.















Guida Telemontecarlo e Telemontecarlo2, le emittenti del Gruppo Cecchi Gori, famose per i programmi sportivi come Goleada e Il Processo di Biscardi, talk show come Il Tappeto Volante di Luciano Rispoli, serie come Sex and The city. Nel 2001 Telemontecarlo diventa La7. Tombolini è tra i protagonisti del cambiamento e diventa coordinatore dei processi editoriali. In quegli anni il palinsesto può contare su personaggi come Giuliano Ferrara con Otto e Mezzo, Gad Lerner con L'Infedele, Daria Bignardi con Le Invasioni Barbariche, Piero Chiambretti con Markette, Ilaria D'Amico con Exit.















Nel 2007 diventa il direttore della rete e dal 2010 è anche responsabile di La7d. Con Tombolini La7 cresce negli ascolti e si consolida anche grazie all'arrivo di Enrico Mentana alla guida del telegiornale, nel 2010. L'anno successivo Tombolini lascia il posto di direttore a Paolo Ruffini. Lascia la compagna di una vita, Daniela. A ricordarlo Enrico Mentana, il quale sul suo profilo social scrive: "Lillo era un signore, una persona per bene. Il direttore di La7 lo conobbi 10 anni fa e si distingueva un po' da tutti noi nel Barnum della tv. Lillo era un professionista e un amico per noi tutti".









“Per me la giornata è cominciata con una tristezza molto grande, molto privata. Stanotte è morto Lillo Tombolini che è stato il Direttore di questa Rete, che mi ha accolto in questa Rete quando sono arrivata. Molti di voi non l’hanno mai visto o conosciuto, Lillo non amava apparire, stava dietro le quinte ma lavorava tanto, amava il suo lavoro, era una gran persona perbene”, ha ricordato invece Myrta Merlino.

