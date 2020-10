GF Vip, clamoroso scivolone di Matilde Brandi. Ora la ‘vippona’ rischia la squalifica

Manca davvero pochissimo ad una nuova puntata del ‘Grande Fratello Vip’, che andrà in onda stasera su Canale 5. Nelle scorse ore c’è stato un litigio tra Dayane Mello e Stefania Orlando. Alcuni giorni fa c’è stato uno sfogo da parte di Francesco Oppini, il quale è andato dalla conduttrice televisiva a riferirle il suo stato d’animo. Infatti, i rapporti tra il figlio di Alba Parietti e Franco Oppini e la modella non sono più uguali a prima, dopo alcune incomprensioni tra i due.

Dayane però non ha accettato di buon grado questa intrusione di Stefania e l'ha accusata senza giri di parole di volerla dividere dal resto dei compagni, dunque di volerla isolare e farla allontanare anche da lui. Adesso, protagonista di un fatto sicuramente non positivo e che potrebbe comportare addirittura un provvedimento ai suoi danni è stata Matilde Brandi, che ha detto alcune frasi considerate da molte di stampo omofobo. Andiamo a vedere cosa è accaduto nella casa.















Non si è trattato di nessun attacco rivolto ad altri concorrenti del reality show, ma di una uscita decisamente infelice durante una sua conversazione con Maria Teresa Ruta. Mentre era intenta ad imbastire un discorso con la coinquilina, in una delle stanze del 'GF Vip' Matilde si è lasciata andare ad un commento ritenuto offensivo. In pochissimo tempo in rete è esplosa la bufera e c'è chi ha chiesto ufficialmente alla produzione di squalificarla, come successo nel caso di Denis Dosio.















La Brandi ha quindi detto: "Un ragazzino, come aveva commentato poi. Che era lesbica, fro…o, gay, chi se ne frega se era fro..o". Non sappiamo con esattezza quale fosse il discorso generico della presentatrice tv, ma sta di fatto che ha usato termini non proprio carini (per usare un eufemismo) per etichettare le persone omosessuali. La volta scorsa la contessa Patrizia De Blanck è stata perdonata da Alfonso Signorini, ma stavolta non si sa quale decisione sarà assunta in puntata.









Per quanto riguarda Dayane-Stefania, la prima ha poi avuto un confronto anche con Adua Del Vesco e Massimiliano Morra e questi ultimi due hanno detto a Stefania Orlando che Dayane Mello non riesce davvero ad accogliere con piacere quei suoi commenti non positivi. Non sappiamo quindi se adesso smetterà di soffermarsi sull’estetica della bellissima modella, oppure se veramente si tratta di un suo modo di giocare.

