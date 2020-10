Iniziano a circolare i nomi per il prossimo Festival di Sanremo, ma a far rumore stavolta non sono i concorrenti principali big che si sfideranno. Infatti, un nome bomba è circolato per quanto riguarda la categoria Giovani. Nel 2021 potremmo vedere sul palco dell’Ariston un ex ‘Uomini e Donne’, che farebbe un importante salto di qualità dal punto di vista della carriera. Stiamo parlando di Francesco Monte, che potrebbe dunque dare vita a sorpresa alla sua avventura musicale.

Una delle sue grandi passioni è indubbiamente stata quella di fare l'artista e dopo aver presentato a tutti il suo brano 'Siamo già domani', sta per puntare ad uno degli obiettivi più importanti che un artista si prefissa nella propria vita, ovvero partecipare alla kermesse musicale più importante in Italia. C'è già stata una prima selezione e l'attore è in lizza per raggiungere il suo scopo. Si conosce già il nome del suo brano e comunque non sarà l'unico volto noto che potrà andare a Sanremo.















Il nome della canzone è 'Andiamo avanti'. Monte dovrà vedersela anche con altri giovani che si sono fatti conoscere nel recente passato. Ad esempio sta puntando ad essere selezionata ufficialmente l'ex concorrente di 'Amici' dell'ultima edizione, Giulia Molino, che sta portando il brano 'Napules'. Attenzione anche a Martina Attili e i Sierra, che sono stati apprezzati dal pubblico da casa a 'X-Factor'. Ecco quali saranno i prossimi passi per sperare di salire ufficialmente sul palco dell'Ariston.















Bisognerà adesso passare alle audizioni, che si terranno in presenza nella capitale Roma il 19 e 20 ottobre. Poi avrà luogo AmaSanremo e in seguito ci sarà la sfida finale per tentare di raggiungere il traguardo delle Nuove Proposte. Le speranze di Monte sono tante e spera dunque di farsi conoscere in una versione assolutamente diversa, non puntando esclusivamente sulla sua estetica. Non resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro della situazione chiaro.









Qualche mese fa Monte aveva affermato: “In televisione mi è capitato in più di un’occasione di essere trattato non come una persona ma come un prodotto, come carne da macello”, afferma il modello tarantino che conclude: “Hanno “venduto” la notizia che vendeva di più. Anche per questo preferisco l’ambiente della musica alla televisione”. Il pensiero era andato subito alla storia tra Ignazio e Cecilia.

