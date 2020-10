“È la cosa peggiore che potessi dire”. Gianni Sperti accecato dalla rabbia: cosa è successo a UeD

Discussioni accese nella puntata di Uomini e Donne andata in onda oggi. Al centro dello studio si sono Simone e le dame Federica, Daniela e Valentina. Il cavaliere Simone ha deciso di uscire con le dame diverse per capire quale possa piacergli maggiormente.

Inizialmente l’uomo ha annunciato ai presenti che con Daniela ha trascorso la serata migliore. Si è anche trovato più a suo agio rispetto all’uscita con le altre due donne. Ma non tutto è stato rose e fiori, infatti lui ha ammesso che qualcosa non gli è piaciuto al 100%, senza però fornire ulteriori dettagli. Questa dichiarazione di Simone ha fatto alterare la dama del dating show di Maria De Filippi. (Continua a leggere dopo la foto)















A quel punto gli opinionisti di UeD hanno chiesto ed ottenuto maggiori spiegazioni e vista l’insistenza parte di tutti, il cavaliere ha confessato di non aver gradito la parte a letto. Una rivelazione intima che ha lasciato tutti senza parole. Una umiliazione per la povera Daniela, che imbarazzata è rimasta scioccata davanti alla confessione del cavaliere. (Continua a leggere dopo la foto)















“Non ho toccato la cima della montagna, proprio in quel momento è crollata…”, ha detto Simona rincarando la dose e scatenando la reazione di tutto lo studio. A quel punto Gianni Sperti non si è trattenuto e ha sbottato contro il cavaliere. “Ma come parli delle donne? È la cosa peggiore che potessi dire – ha detto l’opinionista di Uomini e Donne – Che durante l’atto non c’era feeling non si dice!”. (Continua a leggere dopo la foto)









Simone Bolognesi stato il primo fidanzato di Belen Rodriguez quando la bella argentina è sbarcata in Italia. Simone oggi è un noto albergatore romagnolo, ma in passato si è occupato di pubbliche relazioni per “Villa delle rose” e “Villapapeete“ e qualche anno dopo ha creato il Big Queen Eventi. Classe 1979, Simone è nato a Riccione.

