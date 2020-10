“Mi fanno male…”. Alberto Matano crolla in diretta, quelle immagini sono un colpo al cuore

Altro appuntamento con ‘La vita in diretta’, caratterizzato da episodi molto forti. Protagonista il conduttore Alberto Matano, che non è riuscito a non dire la sua su un fatto che ha colpito tutti gli italiani. Già in apertura di trasmissione il padrone di casa era parso molto strano e sconvolto a causa di alcune immagini che facevano riferimento ad un furto avvenuto a Lanciano, in Abruzzo, con vittima un anziano signore. Poi quando ha deciso di mandare in onda il servizio è esploso.

Infatti, successivamente il presentatore Rai è andato più a fondo sulla questione ed ha voluto far vedere ai suoi telespettatori cosa è successo nei minimi dettagli. Prima di lanciare il filmato in questione, Alberto ha affermato: "Adesso torniamo sulle immagini che abbiamo visto in apertura e che mi indignano, mi fanno male". Quindi, è sembrato decisamente molto sconvolto e forse è la prima volta in assoluto che sia rimasto tanto scosso da una delle notizie fornite in diretta.















In queste immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza, si può osservare tutta la scena ritraente quest'uomo, affetto anche da una forma di disabilità, che è aggredito. Il presentatore del programma di Rai 1 ha aggiunto: "Questo anziano disabile scende a fatica, con il bastone, questa scala. Qualcuno si avvicina alle sue spalle, lo mette a terra senza nessuna pietà e comincia a frugare nelle tasche". Immagini decisamente molto tristi e sconvolgenti, che hanno scioccato anche Matano.















Le sue ultime parole su questo fattaccio sono state le seguenti: "La comunità è scossa come lo siamo noi". Qualche ora fa sono uscite fuori invece alcune anticipazioni sulle dichiarazioni rilasciate dall'ex collega Lorella Cuccarini a 'Verissimo'. Ecco cosa ha detto la donna: "Da tutti è stato detto che ho pugnalato un collega alle spalle, questo non è vero. Se c'è stata una pugnalata l'ha presa un'altra persona. Le voci vogliono raccontarti così come tu non sei. Non devo dimostrare nulla".









Poi la Cuccarini ha affermato: “Non mi manca il coraggio di dire quello che penso. Non c’è stato nessun attacco frontale che non fosse già chiaro a chi doveva sapere. L’ho detto all’ultimo momento perché c’erano stati dei segnali che mi facevano intendere che le cose stavano cambiando. Invece, mi sono resa conto che, mentre di fronte a me c’era una persona che faceva il migliore amico, dietro le quinte si consumava un piano diverso”.

