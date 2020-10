Ancora problemi nella casa del ‘Grande Fratello Vip’. Un nuovo litigio è avvenuto in queste ore ed ha visto come protagoniste Dayane Mello e Stefania Orlando. Alcuni giorni fa c’è stato uno sfogo da parte di Francesco Oppini, il quale è andato dalla conduttrice televisiva a riferirle il suo stato d’animo. Infatti, i rapporti tra il figlio di Alba Parietti e Franco Oppini e la modella non sono più uguali a prima, dopo alcune incomprensioni legate ad un possibile interesse oltre l’amicizia.

Dayane però non ha accettato di buon grado questa intrusione di Stefania e l'ha accusata senza giri di parole di volerla dividere dal resto dei compagni, dunque di volerla isolare e farla allontanare anche da lui. E c'è di più anche perché la Orlando avrebbe detto chiaramente al gieffino di non avere più un rapporto con lei per evitare di mettere a rischio la sua relazione con la fidanzata. La Mello ha affermato che la coinquilina sta facendo di tutto per manipolare il gioco e si è infuriata.















Stefania non è ovviamente stata d'accordo con le considerazioni della brasiliana ed ha precisato che, anche quando dà commenti negativi sull'estetica di Dayane, lo fa semplicemente per scherzare. Dunque, si tratterebbe di battute senza fini aggressivi. Ma la presentatrice ha anche ammesso che se fosse la partner di Oppini, serberebbe molta gelosia per il legame che si era creato tra di loro. La Mello non è sembrata molto convinta ed ha confermato la sua idea su di lei.















Dayane ha poi avuto un confronto anche con Adua Del Vesco e Massimiliano Morra e questi ultimi due hanno detto a Stefania Orlando che Dayane Mello non riesce davvero ad accogliere con piacere quei suoi commenti non positivi. Non sappiamo quindi se adesso smetterà di soffermarsi sull'estetica della bellissima modella, oppure se veramente si tratta di un suo modo di giocare. A poche ore dalla nuova puntata, che andrà in onda stasera, la tensione resta abbastanza alta.









Intanto, Myriam Catania ha confidato di voler lasciare la casa. “Secondo voi devo aspettare la fine della puntata per andare via? Se non fosse che posso uscire grazie al pubblico non interrompo la serata?”, ha chiesto la doppiatrice. Durante la scorsa puntata Myriam aveva chiesto ai concorrenti di mandarla in nomination, ma era stata salvata dal televoto, al termine del quale Franceska è risultata l’inquilina esclusa dal gioco.

