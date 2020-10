“Non ce la faccio più”. GF Vip, crollo in diretta. La concorrente decisa ad abbandonare la casa

Il colpi di scena al Grande Fratello Vip sono ormai all’ordine del giorno. Dopo Flavia Vento, uscita dalla casa di Cinecittà perché sentiva troppo la mancanza dei suoi cani (Leone, Delfina, Bombetta, Nana, Piri, Bambi, e Bamboo) a quasi un mese di distanza, un altro vippone minaccia di abbandonare il reality show condotto da Alfonso Signorini.

Il trio composto da Matilde, Stefania e Myriam si ritrova in giardino a discutere della puntata che andrà in onda venerdì 9 ottobre. Ormai ossessionate, le prime due continuano a parlare della questione che coinvolge Massimiliano e Adua. I due, come ormai è noto, hanno confessato di non aver mai avuto una relazione e che, come già era accaduto per la Del Vesco e Gabriel Garko, il fidanzamento era stato organizzato ad hoc dalla loro agenzia: la Ares di Alberto Tarallo. (Continua a leggere dopo la foto)















Nel discorso di inserisce Myriam Catania, che confida alle due vippone di voler lasciare la casa. “Secondo voi devo aspettare la fine della puntata per andare via? Se non fosse che posso uscire grazie al pubblico non interrompo la serata?”, ha chiesto la doppiatrice. Durante la scorsa puntata Myriam aveva chiesto ai concorrenti di mandarla in nomination, ma era stata salvata dal televoto, al termine del quale Franceska è risultata l’inquilina esclusa dal gioco. (Continua a leggere dopo la foto)















Le due vippone cercano di convincere la doppiatrice ad attendere almeno la fine della puntata, ma la Catania sembra davvero irremovibile e spiega di non si sentirsi più a suo agio all’interno della casa, esprimendo anche la sua nostalgia per il figlio Jacques e il compagno Quentin Kammermann. Myriam dice di aver esaurito gli stimoli all’interno della Casa e che confidava nel pubblico e nella sua capacità di comprendere che ha un bambino piccolo che l’attende all’esterno. (Continua a leggere dopo la foto)









Matilde afferma che si può capire quanto va dicendo, perché se non riesce a trovare motivazioni, tra cui la voglia di vincere, è davvero difficile continuare. La decisione di Myriam sembra davvero ferrea, le sue parole sono limpide: “È nella natura delle cose… un mese è abbastanza”.

“Totale rivoluzione”. Al GF Vip cambia tutto. La decisione di Mediaset è senza precedenti