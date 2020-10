Un’edizione molto particolare quella di XFactor 2020, caratterizzata dall’emergenza sanitaria. Ieri i primi Bootcamp di «X Factor 2020» che hanno visto l’assegnazione delle categorie ai 4 giudici e le prime scremature di Mika e di Hell Raton, che si conferma l’acquisto da novanta di questa edizione. “Mi piace buttare giù i muri, affrontarli piuttosto che evitarli. Spero che il pubblico ponga più l’attenzione sul mio lavoro che sul mio personaggio”.

La limpidezza di quelle parole Hell Raton la conferma nei primi Bootcamp di questa edizione, chiamato a scremare le 12 Under Donne che faranno parte della sua squadra ai Live che vedremo su Sky Uno dal 29 ottobre. Più di lui ha però brillato Emma Marrone l’unica donna tra i giudici, che settimana dopo settimana sfoggia sempre dei look glamour e sofisticati. Continua dopo la foto















Dopo il tailleur mannish abbinato ai gioielli preziosi, il completo in denim tye dye e la camicia lurex, ieri ha puntato sul lusso, puntando tutto sull’eleganza di Fendi, apparendo super sofisticata in un completo over di cotone beige. Ha indossato una giacca cropped con colletto a punta, maxi tasche a filetto oblique e chiusura doppiopetto con bottoni, abbinandola a un pantalone della stessa serie, un modello dalla vestibilità ampia, a gamba larga, con l’elastico in vita e i tasconi laterali. Continua dopo la foto















Costo? Rispettivamente 1.980 e 1.190 euro, per un totale di oltre 3.000 euro. Per completare il tutto, la cantante ha sfoggiato una collana d’oro sottile con alcuni pendenti che le cadevano sul petto e ha poi tenuto i capelli legati in uno chignon basso portato con la fila centrale. Prima di mettersi alla scrivania, i coach hanno scoperto a quale categoria di concorrenti erano stati assegnati. Continua dopo la foto











Emma Marrone è diventata protagonista di un video in cui Alessandro Cattelan glielo ha comunicato attraverso un messaggio stampato su una t-shirt bianca personalizzata da Federica Olmi. Sul petto c’era stampata la strofa di “Wonderwall” degli Oasis, “Because maybe, you’re gonna be the one that saves me, and after all, you’re my wonderwall”, con alcune parole cancellate e sostituite con “Under Uomini”.

