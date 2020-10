Tutta rosa, anche i capelli! La conduttrice sta per tornare in tv e non resiste alla moda del momento

L’amatissimo programma sta per tornare in onda e la padrona di casa ha annunciato la data di partenza della nuova edizione in modo a dir poco originale. Talmente originale che serve qualche secondo per riconoscerla sotto a un caschetto total pink.

Per il promo su Instagram di “Detto Fatto”, il programma pomeridiano di Rai 2 dedicato a tutorial, moda e lifestyle che sta per tornare dopo la lunga pausa estiva, Bianca Guaccero ha stupito il pubblico social. Ci sarà ancora lei al timone della trasmissione e nelle ultime ore ha fatto partire il countdown al 26 ottobre, giorno in cui sarà di nuovo nello studio di Detto Fatto con il suo team, mostrandosi con un cambio look drastico: i capelli tutti rosa. (Continua dopo la foto)















Per pubblicizzare il ritorno di Detto Fatto, insomma, ha detto addio al taglio e al colore di capelli che sfoggiava fino a qualche tempo fa per passare a un originalissimo e super trendy caschetto che di certo non passa inosservato. Ma la trasformazione in una cameriera di una classica tavola calda americana, con il tradizionale grembiule rosa dai dettagli bianchi abbinato a una collana di perle in tinta, è sicuramente temporanea. (Continua dopo la foto)















Tra le ultime Storie di Instagram Bianca Guaccero in questa inedita versione total pink si è immortalata mentre fa dei palloncini con la gomma da masticare ma naturalmente a catturare maggiormente l’attenzione è stata la chioma. Rosa, con le punte all’insù e la frangetta. Ma tranquilli, anche se così sta benissimo, si tratta solo di una parrucca. (Continua dopo le foto)











Già qualche tempo fa la bella conduttrice pugliese aveva stupito tutti con i capelli rosa, ma di una tonalità meno accesa, e chissà se troverà mai il coraggio di seguire la “capelli rosa mania” cara a tante star. Un cambio look lo ha già fatto al termine dell’estate 2020 quando si è fatta vedere sui social con i capelli più corti e più scuri rispetto a quelli sfoggiati al mare, schiariti dal sole.

