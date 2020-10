“State violando la legge qua dentro”. Piazzapulita, Corrado Formigli in difficoltà: il caso nello studio televisivo

A Piazzapulita il giornalista Francesco Borgonovo ha puntato il dito contro il conduttore e gli altri ospiti presenti in studio, che a differenza sua non indossavano la mascherina. Quella che poteva sembrare una provocazione, in realtà, evidenziava un controverso risvolto del recente decreto governativo anti-Covid. Il giornalista de La Verità, durante il dibattito sull’emergenza sanitaria, ad un tratto rivolgendosi ai colleghi lì accanto ha affermato: “Ho la mascherina e mi stupisco che voi non l’abbiate indosso. Vi informo che nel Decreto del Presidente del Consiglio c’è scritto che è obbligatorio tenere la mascherina in tutti i luoghi chiusi“.

In imbarazzo per il collega il conduttore Corrado Formigli che ha quindi tentato di smarcarsi dalla critica: "Io penso che in questo Decreto del Presidente del Consiglio ci siano una serie di buchi e di vuoti legislativi – perché ho capito dove vuoi andare a parare – che dovranno essere colmati, perché altrimenti non puoi fare una pièce teatrale, si crea una situazione che porterebbe a una chiusura".















E ancora: "Per cui io penso che dentro questo studio televisivo, dove personalmente faccio un tampone a settimana, in cui le distanze sono rispettate e le sanificazioni fatte, non ci sia alcun bisogno di indossare le mascherine. Se vogliono venire a farci la multa secondo me ci troviamo di fronte a una situazione ridicola. Naturalmente se Borgonovo vuole tenere la mascherina perché si sente più sicuro, per carità…".















A quel punto il giornalista, chiamato in causa, ha replicato: "Noi abbiamo un decreto che ci dice di tenere la mascherina in tutti i luoghi chiusi che non siano le abitazioni. Voi state violando la legge in questo momento (…) Il Presidente del Consiglio ha detto anche che bisogna tenere la mascherina in casa con gli amici. Questo crea negli italiani confusione totale".











L’ultima parola è stata di Formigli che ha concluso: “Segnalo al governo che esiste un problema legislativo. Dentro questo teatro, questo studio in cui tutto è iper controllato, è semplicemente assurdo che teniamo le mascherine facendo la televisione, così come una attore di teatro non può andare a teatro tenendo la mascherina. Sono sicuro che si possa trovare una soluzione“.

