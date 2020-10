“Situazione sfuggita di mano…”. Alberto Matano ‘zittisce’ Milly Carlucci: cosa è successo a ‘La vita in diretta’

Puntata particolare, con un siparietto inatteso quella de ‘La Vita in diretta’. Il conduttore Alberto Matano è stato costretto a fare un passo indietro mentre era intento a parlare con una delle principali conduttrici televisive della Rai. Lui si è infatti collegato con l’auditorium del Foro Italico di Roma: lì erano in corso le prove per il prossimo appuntamento di ‘Ballando con le stelle’. Ma questa diretta è durata davvero pochissimo e Milly Carlucci è stata costretta a interrompersi sul più bello.

Non c'è stata ovviamente alcuna malizia o alcuna volontà da parte del presentatore di Rai 1 a zittire la collega. Semplicemente non aveva fatto i conti con un dettaglio non da poco. Ecco cosa ha affermato: "Mi fanno dei gesti incredibili. Devo lanciare la pubblicità, oggi la situazione mi è sfuggita di mano". Dunque, ha dovuto salutare velocemente la Carlucci e i protagonisti del reality. Una situazione inaspettata, visto che Alberto pensava di avere molto più tempo a disposizione.















Matano ha concluso: "Buone prove. Ci vediamo sabato sera". Infatti, il conduttore svolgerà nuovamente il ruolo di custode del tesoretto. Sicuramente sarà una puntata da non perdere. Nonostante i numerosissimi problemi che sta affrontando da settimane, Milly sta facendo di tutto per proseguire con la sua trasmissione e portarla al termine. Un lavoro durissimo, reso ancora più complicato dalle stringenti norme anti-coronavirus. Ma anche dai tanti imprevisti accaduti.















Ieri Alberto Matano ha parlato, tra le altre cose, dell'efferato duplice omicidio di Lecce. E proprio collegandosi con la città pugliese, ha dato voce all'inviata de La vita in diretta Lucilla Masucci la quale, intervenuta con un ospite, ha iniziato a parlare senza usare il microfono. "Il microfono, Lucilla. Il microfono" ha detto infatti Alberto Matano all'inviata de La vita in diretta all'inizio del collegamento in questione. "Perdonami, Alberto" è stata la risposta di Lucilla Masucci.









Con la prima parte interamente dedicata alla cronaca e all’attualità e l’ultimo segmento incentrato di più sullo spettacolo e l’intrattenimento, La vita in diretta sta riscuotendo un buon successo d’ascolti anche quest’anno. Nonostante imprevisti in diretta e alcune gaffe che comunque possono capitare a chiunque, si sta confermando uno dei migliori conduttori della tv pubblica italiana.

