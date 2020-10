“Ma che hai?”. UeD, Maria De Filippi mai sentita così. Se la prende con Tina e gela lo studio

Nella puntate del 7 ottobre di ‘Uomini e Donne’ è successo un po’ di tutto, come accade quotidianamente. La storica dama Gemma Galgani si è resa protagonista di una sorpresa al corteggiatore Paolo, ma da parte dell’uomo non c’è stato alcun passo decisivo verso di lei ed è rimasto della sua idea. L’opinionista Tina Cipollari, super rivale della Galgani, è intervenuta per criticare l’atteggiamento della donna. Ma è avvenuto un fatto decisamente insolito in studio.

Normalmente la padrona di casa Maria De Filippi interviene raramente, ma stavolta ha fatto un'eccezione importante dando una strigliata alla Cipollari. Il rifiuto di Paolo a continuare la conoscenza con la dama torinese ha fatto indubbiamente felice Tina, ma quest'ultima ha fatto anche di più. Si è infatti rivolta verso il pubblico ed ha iniziato ad aizzarlo e incitarlo per prenderla di mira. A quel punto la conduttrice del dating show di Canale 5 ha rotto il silenzio e ha preso la parola.















Maria ha in un primo tempo invitato solamente l'opinionista a smettere di fare questi gesti, ma poi l'ha attaccata frontalmente: "Ma che hai?. Tina calmati, ma che hai fatto oggi?". Quando la Cipollari ha intuito che Maria fosse davvero abbastanza infastidita da questa situazione, ha smesso di incitare il pubblico e si è calmata. Ennesimo capitolo di una lite infinita tra Tina e Gemma. Questa volta però la De Filippi si è schierata in un certo senso con la dama, evitandole ulteriori insulti.















A proposito del rifiuto del cavaliere Paolo, lui dopo aver tergiversato, ha ammesso di non provare più alcun interesse nei confronti di Gemma e di preferire la compagnia di Maria e Sabina, più giovani di Gemma.Archiviato il capitolo Gemma Galgani, Paolo ha cominciato a conoscere Sabina e Maria. "Com'è andato l'appuntamento?", chiede Maria De Filippi a Sabina. "Benissimo. C'è stato anche un bacio quando ci siamo salutati", è stata la risposta della dama. E non è finita qui.









Dopo Sabina, Paolo ha annunciato di dover uscire anche con Maria con cui è già uscito a cena. Paolo viene descritto come una persona allegra e molto piacevole. Adesso il dubbio è tutto su chi sceglierà tra Maria e Sabina. In attesa di capire quale sia la donna adatta a lui, Paolo sceglie di ballare con Maria. Adesso non resta che capire cosa succederà nei prossimi appuntamenti.

