Elisabetta Gregoraci ancora al centro degli schemi del Grande Fratello Vip. La showgirl che nell’ultima puntata aveva ricevuto una lettera da parte di Flavio Briatore, è finita al centro di un intrigo per così dire. Nei giorni scorsi, come detto, intorno alla lettera di Briatore si era scatenata una vera e propria polemica. Secondo Elisabetta Gregoraci non sarebbe stato il pugno di Briatore a scrivere quel testo.

Prima della missiva c'era stato un violento scambio di accuse, a distanza, dopo l'avvicinamento di Elisabetta Gregoraci all'ex velino Pierpalo Pretelli. Contro Elisabetta Gregoraci si era schierata anche Karina Cascella che le chiedeva di avere un comportamento più serio in ragione del piccolo Nathan Falco a casa. Come se Elisabetta Gregoraci avesse sentito, da quel giorno è iniziato un progressivo allontanamento dal velino fino all'annuncio di una storia fuori dalla casa.















Una storia tutta da confermare. Intanto dentro la casa Elisabetta Gregoraci è stata vittima di una scherzo che non è proprio piaciuto tanto che la modella è andata fuori di sé, urlando: «Non farlo mai più…». Indirizzari dello sfogo Adua Del Vesco e Dayane Mello hanno organizzato uno scherzo per Francesco Oppini. Scherzo però che non sarebbe piaciuto affatto ai coinquilini.















Nel dettaglio Adua Del Vesco ha detto a Francesco Oppini che Dayane Mello le avrebbe rivelato del loro bacio la notte precedente. La modella rincara la dose e invita il figlio di Alba Parietti a "confessare". Ovviamente, è uno scherzo e il bacio non c'è mai stato. Oppini inizia ad andare su tutte le furie: «Ma cosa stai dicendo? Sei ubriaca? Ci metto un minuto a non parlarti più». Pochi minuti e Dayane scoppia a ridere, confessando lo scherzo, ma i coinquilini non la prendono bene.















«Non ha fatto ridere nessuno. Adua finge benissimo, fa paura», commenta Tommaso Zorzi. «Fuori di qua, hai una fidanzata, potrebbe darle fastidio», aggiunge Stefania Orlando. Furiosa per l’ennesima “finzione”, Elisabetta Gregoraci che riprende le due ragazze: «Smettete di bisbigliarvi nell’orecchio come le ragazzine. Tu Adua hai già avuto problemi per i bisbigli. Basta».

