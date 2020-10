Televisione in lutto. L’attore, volto delle serie tv, si è tolto la vita: “Riposa in pace”

Ben Jorgensen, noto per il ruolo dell’adolescente gay Kevin Sheffield nella famosa soap opera degli anni Novanta “La valle dei pini”, è morto all’età di 51 anni. La notizia è stata data dall’amico e collega Brian Gaskill con un post sul suo account Facebook. “Voglio solo ricordare i bei momenti che abbiamo avuto sul set di AMC 24 anni fa”, ha continuato Gaskill.

"Era un bravo ragazzo e ha avuto il coraggio di interpretare un adolescente gay in televisione quando non era neanche lontanamente comune avere un ruolo del genere come lo è oggi. Abbiamo passato dei bei momenti da allora. Le mie condoglianze vanno ai suoi amici e alla sua famiglia. Per favore, tutti, resistete e chiedete aiuto se ne avete bisogno", ha detto infine l'attore.















Un appello a chi soffre, perché secondo quanto riportato dai quotidiani locali, Ben Jorgensen si sarebbe suicidato a causa di un disturbo bipolare. Un altro amico ha detto che Jorgensen si è tolto la vita a casa di sua madre: "La sua sofferenza mentale ora è finita e spero che sia in pace. La creatività, l'entusiasmo e l'assurdità non-stop di Ben non si sono mai fermati", ha detto un altro amico ricordandolo sui social.















Nel 1995 Jorgensen è apparso nel film "Gioco, partita, incontro" insieme alla leggenda dello schermo Martin Sheen. L'attore era nato a Londra, in Inghilterra, nel luglio 1969. Nel 2020 è apparso nella miniserie, A Wilderness of Error, serie che tratta il caso del Dr. Jeffrey MacDonald, il Berretto Verde che è stato riconosciuto colpevole di aver ucciso sua moglie e due figli nel 1970. L'attore è apparso anche nella soap opera statunitense "Così gira il mondo".









Ha studiato al John Jay College of Criminal Justice e all’HB Studio, un’iconica scuola di recitazione di New York. Ha studiato con Austin Pendleton all’HB Studio e si è laureato in un corso di cinema alla New York University nel 1991.

