Importanti rivelazioni del conduttore del ‘Grande Fratello Vip’, Alfonso Signorini. Ha voluto in particolare soffermarsi su una delle protagoniste del reality show, che tanto sta facendo discutere in queste settimane. Senza alcun ombra di dubbio, Adua Del Vesco fa parlare praticamente tutti; prima ha fatto riferimento a sette nel mondo dello spettacolo, poi la vicenda con Gabriel Garko ha fatto scalpore, senza tralasciare la sua storia-non storia con Massimiliano Morra.

Intervenuto su ‘Casa Chi’ sul profilo Instagram, il presentatore di Canale 5 ha ammesso di non sapere chi fosse la giovane prima che entrasse nella casa più spiata d’Italia. Le parole di Signorini sono molto significative e puntano l’attenzione su un presunto piano messo in azione dall’attrice per sopraffare gli altri. Infatti, lui ha posto l’accento su un momento fondamentale, il confessionale, che ha decisamente spostato gli equilibri. Andiamo a vedere cosa ha raccontato Alfonso. (Continua dopo la foto)















Il direttore del settimanale ‘Chi’ ha esordito così: “Non so cosa ci sia in lei di buono, ma le riconosco una grandissima intelligenza. Adua è una ragazza che intanto ha un primo piano meraviglioso. Qualche ora prima della diretta me la volevo mangiare, ve lo dico onestamente”. Queste sue dichiarazioni si riferiscono alla questione della presunta, e poi smentita, omosessualità di Massimiliano. E ha spiegato le ragioni del suo nervosismo, poi placatosi successivamente. (Continua dopo la foto)















“In un periodo in cui la lotta contro l’omofobia è giustamente sempre una bella realtà, fare la caccia alle streghe dove cerchiamo di stanare se uno è gay o no, è una cosa che a me non piace”, ha precisato Signorini. Il quale però ha dichiarato che il confessionale della Del Vesco si è rivelato decisivo: “Ha spostato l’asse. Ha fatto una riflessione su se stessa e ha detto che è dispiaciuta, che non vuole più farsi del male prestandosi a costruire storie finte per assecondare la carriera degli altri”. (Continua dopo la foto)









La chiosa finale è stata la seguente: “Adua Del Vesco è una finissima stratega”. Adua e Dayane hanno instaurato un bel rapporto d’amicizia e qualche giorno fa si sono lasciate andare a un bacio di fronte agli altri inquilini della Casa. Davanti a Enock, Francesco Oppini, Matilde Brandi e Maria Teresa Ruta, le due si sono scambiate un bacio da cinema e suscitato le risate degli altri concorrenti che hanno assistito alla scena.

