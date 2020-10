Maurizio Costanzo fuori controllo. Furia contro la collega: “Deve farmi vivere in pace”

Il debutto di “Sette Storie”, il nuovo programma di Monica Maggioni, al 9,2% di share ha scatenato la reazione furiosa di Maurizio Costanzo. Il giornalista su Rai1 il lunedì sera in terza serata conduce “S’è fatta notte” che, complice il traino del nuovo titolo dell’ex presidente Rai, si è fermato al 4,88% di share.

"Fino a che venivo preceduto da Fabio Fazio e Franco Di Mare S'è fatta notte vantava ottimi risultati. Ora invece devo aspettare la Maggioni che dura troppo, finisce tardi e mi lascia pochissimo pubblico, facendomi perdere ascolti. Una vecchia regola Rai prevede che non si facciano i promo ai programmi di seconda serata. Ma, chissà perché, ciò non vale per la Maggioni", ha detto Maurizio Costanzo in un'intervista rilasciata a Libero Quotidiano. Ma l'attacco di Costanzo alla collega non è finito qui: "Il format, ripreso dalla Francia, non è male. Io non capisco perché un'ex presidente della Rai debba tornare a condurre un programma. È come se l' amministratore delegato della Michelin, finito il suo mandato, si metta a vendere gomme in officina".















"È un'anomalia tutta italiana e degli ultimi anni: oltre alla Maggioni, c'è pure la Annunziata. A questo punto proporrei una rubrica fissa: 'Ex presidenti parlano'. La Maggioni – ha incalzato il giornalista – cerchi di essere più breve o, ancora meglio, cambi rete e giorno. Magari vada su RaiDue o Raitre, al martedì, al mercoledì, ma mi lasci vivere in pace. Con la speranza che anche Foa, concluso il mandato, non pensi a sua volta, da ex presidente, di fare un programma".















Una reazione, quella di Costanzo, che ha fatto muovere i piani alti della Rai, con il direttore Stefano Coletta che è intervenuto in difesa della Maggioni: "Sono certo che Maurizio Costanzo, uomo intelligente, porgerà le sue scuse a Monica Maggioni per quanto dichiarato oggi su Libero. Non corrisponde al vero che il programma 'Sette storie' abbia fallito negli ascolti e che abbia sforato nella durata. Anche in tv ogni critica è ammessa ma francamente trovo bizzarro che un conduttore o collaboratore della Rai muova critiche pubbliche a una collega della stessa azienda".









"Peraltro ritengo che il nuovo programma della Maggioni abbia alzato l'asticella qualitativa dei prodotti della rete attestandosi, al debutto, a un buon riscontro di pubblico. Grazie al coraggio di innovazione sia nei linguaggi che nei temi trattati", ha concluso Coletta. Dopo la bufera Maurizio Costanzo è tornato sull'argomento facendo un passo indietro: "Purtroppo ho un brutto vizio di difendere anche oltre misura il mio lavoro. Vorrei chiarirmi con Monica Maggioni e se mi invita al suo programma ci andrò volentieri altrimenti la invito io quando vuole a 'S'è fatta notte'. E comunque mi scuso se le mie parole possano essere apparse offensive".

