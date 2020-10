“Davvero?!”. GF Vip, colpo di scena su Franceska Pepe. Cosa hanno scoperto i più attenti. Tommaso Zorzi come la prenderà?

Sta succedendo qualcosa di strano al Grande Fratello Vip. Condotto anche quest’anno da Alfonso Signorini, ogni diretta del reality registra un boom di ascolti sempre in ascesa. Con colpi di scena uno dietro l’altro, il programma di Canale 5 ha visto di recente l’uscita totalmente inaspettata di Franceska Pepe. Come ricorderete l’ultima puntata è stata teatro di un televoto molto dibattuto che, alla fine, ha decretato l’eliminazione proprio della bella Franceska. L’ex concorrente era in nomination con Tommaso Zorzi, Andrea Zelletta ed Adua Del Vesco.

Molti hanno infatti ritenuto non adeguata la vittoria di Adua De Vesco contro la modella, risultata ultima con il 17% dei voti. In realtà, pare che la differenza tra la Pepe e l'attrice sicula fosse ancor più sottile di quella dichiarata, ossia pari a un solo punto percentuale. Se molti hanno dunque chiesto l'annullamento del televoto, oggi alcuni indizi lasciano supporre che forse il Grande Fratello sta prendendo al vaglio l'ipotesi di riammettere in gioco la frizzante influencer.















Una serie di strani tweet provenienti dalla Spagna ha però insospettito il web: dato il successo di Adua Del Vesco presso il pubblico iberico, tanti suoi fan spagnoli si sarebbero collegati ad una VPN per simulare di essere in Italia, salvando quindi l'attrice. Il regolamento del Grande Fratello Vip, tuttavia, riserva il televoto esclusivamente ai soli clienti maggiorenni presenti sul territorio italiano.















Oltretutto Franceska è totalmente assente dai social e da Instagram in particolare, dove il suo ultimo post risale al 6 ottobre, ossia al giorno dopo la sua eliminazione. Quale sarà dunque il destino della 26enne ligure? Sollevatesi così numerose proteste sul web, Franceska Pepe potrebbe rientrare al Grande Fratello Vip in conseguenza dell'annullamento del televoto.











Intanto, come apprendiamo dal profilo Twitter CinguettaTV, Franceska Pepe sarebbe sottoposta ad un isolamento precauzionale e ad una temporanea interdizione dai social, su accordo tra la produzione e il suo agente per capire come agire sul suo possibile rientro. Che bomba sarebbe per il trash italiano.

