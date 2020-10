“Ecco quanto guadagna Enock”. Ora è al GF Vip, ma fuori la sua vita è diversa: la cifra

Sin dai primi giorni dentro la Casa Enock Barwuah si è imposto come grande protagonista di questa edizione del Grande Fratello Vip. A stretto giro il fratello di Mario Balotelli ha conquistato il pubblico del GF Vip per simpatia e educazione. Anche se questa è la sua prima esperienza nel mondo della tv a quanto pare se la sta cavando più che bene e anche nella Casa è amatissimo.

I suoi coinquilini infatti non lo hanno mai nominato finora. Ma dopo l’ultima diretta del reality, Enock ha fatto una piccola gaffe: ci è rimasto di sasso quando ha capito e scoperto che la storia tra Adua Del Vesco e Massimiliano Morra, in realtà, era finta e strumentalizzata da terze persone. Il tutto è successo a tarda notte, dopo ore (e giorni) che se ne parlava… (Continua dopo la foto)















Dopo la diretta Enock si è rifugiato nella stanza arancione con Adua Del Vesco, Massimiliano Morra, Francesco Oppini e Dayane Mello e, inevitabilmente, si è ritornati sull’argomento della relazione inventata a tavolino quando il fratello di Super Mario, sbalordito, li ha interrotti: “Non ho capito… Voi due non siete mai stati insieme?”. Adua ha dovuto spiegargli quanto successo in diretta e Enock era sempre più scioccato. (Continua dopo la foto)















Tutti hanno poi cercato di stemperare l’imbarazzo evidente, facendosi una risata, con Enock Barwuah che non riusciva a “riprendersi” da quanto scoperto. Come detto, anche se il cognome può ingannare il gieffino 27enne è il fratello di Mario Balotelli. Quest’ultimo è stato dato in affidamento alla famiglia Balotelli all’età di 3 anni, mentre Enock è cresciuto con i suoi genitori biologici e le sorelle Abigail e Angel. (Continua dopo le foto)











Nonostante la separazione da piccoli, oggi Mario e Enock sono legatissimi e condividono la stessa passione: il calcio. Anche il gieffino, infatti, è un calciatore, seppur meno noto del fratello. Attualmente il 27enne gioca nell’USD Caravaggio e in molti si sono chiesti quanto guadagna il giovane. Secondo quanto riporta CalciatoriLifestyle, il suo stipendio sarebbe di circa 17.500 mila euro. Poi, come tutti i concorrenti del GF Vip, percepisce una somma per ogni puntata in cui è presente in trasmissione. I cachet variano a seconda della ‘fama’ del vip e la cifra esatta non è nota, ma come riportato da Amedeo Venza qualche tempo fa a lui spetterebbero circa 3mila euro a settimana.

