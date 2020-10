Non si fa che parlare di Selvaggia Lucarelli questi giorni. Da Ballando con le Stelle a Piazzapulita, passando per Non è l’Arena. Eppure, per la Lucarelli, nella sua variopinta e ascendente carriera televisiva, c’è solo una recriminazione: Massimo Giletti. Intervistata da Italia Oggi, la penna del Fatto quotidiano e responsabile spettacoli di Tpi, nonché ex Libero, riflette sulle sue esperienze nel piccolo schermo, senza troppi giri di parole: “Nonostante quanto possa sembrare, io cerco di andare pochissimo in tv, non mi piace per niente, mi fa perdere un sacco di tempo”.

E ancora: "Per andare in trasmissione in uno slot di dieci minuti e fare un intervento al massimo di tre minuti mi fanno perdere due-tre ore tra spostamenti, trucco, parrucco, prove audio, attese. La mia giornata è già abbastanza piena. Meglio tagliare, sono cose superflue, anche se pagate bene". Da questa stagione è però opinionista fissa a Piazzapulita da Corrado Formigli: "La trasmissione mi piace, è un giornalismo che apprezzo. Tutto un altro mondo rispetto all'anno scorso, quando ho fatto uno sbaglio grosso e ho accettato di andare da Giletti a Non è l'Arena: dopo cinque puntate ho lasciato".















Si è parlato spesso di Selvaggia questi giorni, un po' per Ballando, un po' per quel vile attacco sul web. "Oggi – scrive la giornalista sui suoi profili social – una pagina da due milioni e mezzo di utenti ha pubblicato il video di un tizio (ha 25 000 follower) che fa la pipì su una mia foto alla stazione di Torino offrendo duemila euro a chi mi avrebbe taggata più volte. (arrivati circa 20 000 tag col mio nome). Va così".















Un episodio che suscita indignazione e che ha portato poi la pagina incriminata a scusarsi. Come spiega nelle stories di Instagram, Lucarelli aveva già visto il video in cui qualcuno faceva i bisogni su una sua foto alla stazione di Torino e aveva scelto di procedere per vie legali denunciandolo.











Non aveva pubblicato nulla a riguardo per evitare di fargli pubblicità, ma ha cambiato idea quando si è accorta che una pagina da due milioni e mezzo di utenti aveva condiviso il video per soldi. Alla denuncia legale è subentrata quella pubblica perché la pagina in questione è rivolta a “ragazzini” e invitava a seguire “questo pazzo”.

