Alberto Matano come mai si era visto. Il conduttore, che dopo l’esperienza accanto a Lorella Cuccarini è tornato in solitaria alla guida di ‘La vita in diretta’, non è riuscito a tenersi tutto per sé ed ha approfittato dell’appuntamento odierno de ‘La Vita in diretta’ per smentire categoricamente una notizia circolata in queste ore. Ha dunque puntato il dito contro le cosiddette fake news, che hanno avuto il conduttore televisivo come protagonista involontario. La voce che ha fatto il giro velocemente era di quelle clamorose, infatti si parlava di un suo addio al programma e di una persona già pronta a sostituirlo.

In particolare, a prendere il suo posto sarebbe stata la padrona di casa di 'Domenica In', Mara Venier, indubbiamente una delle presentatrici più amate nel mondo della televisione italiana. I due però hanno un ottimo rapporto di amicizia e mai si sarebbe potuto verificare uno sgarbo simile, almeno stando a quanto dichiarato da Matano.















L'uomo è parso abbastanza infastidito da queste indiscrezioni considerate prive di fondamento. E le sue parole sperano di chiudere la questione. Intanto oggi ha parlato, tra le altre cose, dell'efferato duplice omicidio di Lecce. E proprio collegandosi con la città pugliese, ha dato voce all'inviata de La vita in diretta Lucilla Masucci la quale, intervenuta con un ospite, ha iniziato a parlare senza usare il microfono.















"Il microfono, Lucilla. Il microfono" ha detto infatti Alberto Matano all'inviata de La vita in diretta all'inizio del collegamento in questione. "Perdonami, Alberto" è stata la risposta di Lucilla Masucci, che ha subito avvicinato il microfono, continuando ad introdurre la testimonianza dell'avvocato della famiglia di Daniele, presente con lei nel luogo dal quale è stato realizzato il collegamento.











Con la prima parte interamente dedicata alla cronaca e all’attualità e l’ultimo segmento incentrato di più sullo spettacolo e l’intrattenimento, La vita in diretta sta riscuotendo un buon successo d’ascolti anche quest’anno. Ieri Alberto Matano (che ha svelato cosa succede dietro le telecamere durante la trasmissione) ha battuto infatti Pomeriggio 5 di Barbara d’Urso.

