“Io fuori…”. GF Vip, boom: Elisabetta Gregoraci gela Pierpaolo Petrelli

Incredibile quanto sta succedendo in queste ore tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli. In tanti ormai speravano nell’inizio di una storia d’amore, visto che la loro amicizia aveva già raggiunto un buon livello. Nonostante nell’ultimo periodo ci fossero state delle incrinature a causa di alcune uscite poco carine del giovane, i telespettatori del ‘Grande Fratello Vip’ si aspettavano un ulteriore avvicinamento. Ma ciò che ha detto la conduttrice cambia decisamente gli scenari.

Non ci sarebbe l’ex marito Flavio Briatore o suo figlio Nathan Falco dietro il suo non esporsi troppo con Pierpaolo. La donna ha infatti dato vita ad alcune affermazioni roboanti, che nessuno si attendeva. Fuori dalla Casa più spiata d’Italia non sarebbe proprio sola, infatti stando a quanto riferito dalla diretta interessata il suo cuore non sarebbe affatto libero. La stessa Elisabetta si è poi resa conto di aver rivelato una news davvero clamorosa. Vediamo cosa ha detto nel dettaglio. (Continua dopo la foto)















Gli altri coinquilini stavano partecipando ad un gioco e stavano creando uno slogan per ognuno dei protagonisti del ‘GF Vip’. Quando è toccato alla Gregoraci, le hanno detto: “Elisabetta, l’illusionista”. Si stava dunque scherzando e ridendo e Pretelli ha tentato invano di darle un abbraccio. La donna lo ha infatti rifiutato, ha allontanato il gieffino e ha affermato: “Non abbracciarmi che poi da casa pensano che siamo in flirt”. E ciò che ha aggiunto subito dopo ha spiazzato tutti. (Continua dopo la foto)















Eli ha dunque dichiarato: “Non abbiamo nessun flirt io e te, io sono innamorata fuori dalla Casa. Ecco, ho sparato la bomba”. Una confessione pazzesca, che farebbe intuire la presenza di un possibile partner all’esterno del programma condotto da Alfonso Signorini. Non si sa comunque ancora con esattezza se abbia davvero rivelato tutta la verità o se dietro ci sia qualche scherzo. Anche perché in queste ore sono stati diversi i siparietti finti creati dai concorrenti. Staremo a vedere. (Continua dopo la foto)









Se voi questa la trovate una cosa carina, scherzosa con toni scherzosi BRAVI VOI.

A me fa ridere zero. E per quanto uno prova a vederci del buono, bhe insomma… #gregorelli #GFVIP pic.twitter.com/8jgziM2Lfl — Principino delle vipere.🐍 (@nelnomedeltrash) October 7, 2020

Guenda Goria ha finto di essere stata a letto con Pierpaolo Pretelli. Mente perversa di questo siparietto è stato Tommaso Zorzi e, considerando la reazione della Ruta, il tutto è stato organizzato perfettamente. I due hanno fatto credere di essere stati beccati insieme proprio da Elisabetta Gregoraci. Maria Teresa Ruta è rimasta praticamente a bocca aperta, mentre la Gregoraci ha iniziato ad inveire contro Guenda.

