“Alberto Matano sostituito”. La voce bomba con tanto di nuovo nome: la reazione del conduttore

Alberto Matano non è riuscito a tenersi tutto per sé ed ha approfittato dell’appuntamento odierno de ‘La Vita in diretta’ per smentire categoricamente una notizia circolata in queste ore. Ha dunque puntato il dito contro le cosiddette fake news, che hanno avuto il conduttore televisivo come protagonista involontario. La voce che ha fatto il giro velocemente era di quelle clamorose, infatti si parlava di un suo addio al programma e di una persona già pronta a sostituirlo.

In particolare, a prendere il suo posto sarebbe stata la padrona di casa di ‘Domenica In’, Mara Venier, indubbiamente una delle presentatrici più amate nel mondo della televisione italiana. I due però hanno un ottimo rapporto di amicizia e mai si sarebbe potuto verificare uno sgarbo simile, almeno stando a quanto dichiarato da Matano. L’uomo è parso abbastanza infastidito da queste indiscrezioni considerate prive di fondamento. E le sue parole sperano di chiudere la questione. (Continua dopo la foto)















Alberto si è rivolto verso le telecamere della tv pubblica italiana, affermando: “Secondo un sito non autorevole, la mia amica Mara Venier sarebbe pronta a prendere il mio posto. Appena abbiamo letto questa notizia, io e Mara ci siamo fatti ovviamente una grande risata”. Il suo intervento non si è chiuso così; successivamente ha invitato questo sito a riportare le notizie solo quando si avrà certezza di ciò che si sta scrivendo. E anche sua madre è rimasta sorpresa da queste voci. (Continua dopo la foto)















Matano ha quindi concluso, aggiungendo questi particolari: “In tanti mi hanno chiesto delucidazioni, anche mia madre si è allarmata quando ha saputo di questa notizia. Verificate le fonti la prossima volta”. Dunque, nessun rischio per il presentatore de ‘La Vita in diretta’, che resterà saldamente al comando della popolare trasmissione. Lui è decisamente molto apprezzato dal pubblico da casa e, nonostante anche la Venier sia amatissima, la Rai non sta pensando ad alcun cambio. (Continua dopo la foto)









Il 30 settembre scorso, mentre si stava parlando del caso Vannini è successo qualcosa in diretta che ha fatto innervosire non poco il conduttore televisivo Rai. Non tutto è andato per il verso giusto a causa dell’intrusione di Gabriele Paolini, ovvero il disturbatore televisivo che si è messo proprio alle spalle della donna per rovinare il servizio giornalistico. Una volta accortosi della situazione, è subito intervenuto Matano che si è sfogato.

“Tu non mi usi!”. Barbara D’Urso, la verità viene fuori in diretta: la conduttrice rompe ogni protocollo e scoppia