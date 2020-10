Elisabetta Gregoraci è tra i vipponi che fanno più parlare di sé fuori dalla Casa del GF Vip. Da settimane ormai è vicinissima a Pierpaolo Petrelli e questo feeling sta facendo impazzire il pubblico di Canale 5. Ma nella Casa Eli si è subito distinta anche per il suo essere una icona di stile.

E infatti non c’è diretta in cui i suoi outfit, alla moda e spesso super sexy, che mettono in evidenza il suo corpo e curve da capogiro, passano inosservati. Per esempio per la quinta puntata del GF Vip ha puntato sull’oro dopo due dirette in total white. Ha infatti indossato un mini abito di Elisabetta Franchi con il corpetto bianco senza spalline e con le coppe e una gonna corta con le frange in bianco e oro. (Continua dopo la foto)















Occhi puntati anche sugli splendidi sandali come i Lang total gold di Jimmy Choo. Ma a proposito di pezzi di lusso in ogni suo look c’è una costante: gioielli preziosi dal prezzo da capogiro su dita e polsi. Come non notare, infatti, i tanti bracciali Cartier e anelli Bulgari? Spiccano anche due bracciali in oro bianco e diamanti su cui sono incisi il suo nome e quello del figlio Nathan Falco ma sono personalizzati e dunque non si conosce il prezzo. (Continua dopo la foto)















Si sa quello del bracciale rigido con spike tridimensionale in oro bianco 18 carati e pavé di diamanti di Anita Ko: sul sito costa ben 14.300 euro. Sullo stesso polso anche un bracciale della linea Love di Cartier in oro bianco 18 carati: 7.150 euro. A questo abbina un altro Love bracelet di Cartier in oro bianco 18 carati, con 4 diamanti taglio brillante da ben 11.500 euro. Ancora un altro firmato Cartier e ancora della linea Love: un modello in oro bianco 18 carati e ceramica nera con ben 204 diamanti e costa addirittura 46.400 euro… (Continua dopo le foto)











Passando agli anelli, la fedina bombata di Cartier in oro bianco, con 49 diamanti taglio brillante, vale 2.740 euro. Sullo stesso dito anche una fedina più doppia, sempre di Cartier, ancora in oro bianco, con 18 diamanti questa da volta da 2,56 carati l’uno, il cui valore è di ben 20.300 euro. Infine un anello Bulgari della linea Serpenti in oro bianco 18 carati, ricoperto da diamanti. Ben 17.900 euro il costo. Facendo un rapido calcolo il valore totale dei gioielli della Gregoraci al GF Vip si aggira sui 120.290 euro…

Guenda a letto con lui. Scoppia il caos al GF Vip: Maria Teresa Ruta scioccata e incredula. Cosa è successo