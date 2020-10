Furiosa e mai vista così. Barbara D’Urso è esplosa nel corso dell’ultima diretta di Pomeriggio 5. Un momento non facile per Barbara D’Urso che domenica ha incassato la quarta sconfitta da Francesca Fialdini con Da noi… a ruota libera. Anche ieri, domenica 4 ottobre, la trasmissione di Rai Uno ha avuto la meglio. Ben 1.963.000 telespettatori con il 13.50% di share contro 1.766.000 e il 12.27%.

È successo di tutto in effetti: dal tradimento ai danni di Viola Valentino alla trasformazione di Michele Cucuzza in Achille Lauro. Eppure in molti hanno preferito seguire le interviste della Fialdini a Carolyn Smith e Alessio Boni. Una bella soddisfazione per la Fialdini che, riconfermata per il secondo anno consecutivo con il suo format di interviste e racconti, è riuscita a battere una primadonna della tv come Barbarella. Impresa che al momento non riesce ancora ad Alberto Matano: se Domenica Live sta infatti subendo un brusco calo, Pomeriggio 5 continua a primeggiare su La vita in diretta.















Oggi, una nuova grana per Barbara D'Urso nello spazio dedicato al gossip del programma di Canale 5 Barbara D'Urso torna a parlare della presunta aggressione omofoba di cui sarebbe stato vittima l'influencer Iconize, ex fidanzato di Tommaso Zorzi. In studio, tra gli ospiti, Soleil Sorgé, ex amica di Iconize. L'ex naufraga racconta la sua verità: «Io e Marco alias Iconize eravamo amici. Ho dei suoi messaggi che farebbero capire che non è stato aggredito, ma si è colpito da solo».



















In studio, anche Alberto, un amico di Soleil che aggiunge: «Ho saputo che si è colpito con un surgelato».Barbara D'Urso è senza parole. Poi commenta: «Da 13 anni mi batto contro l'omofobia. Ho ospitato Iconize pensando fosse stato vittima di un attacco omofobo. Sono senza parole». Poi rivolgendosi direttamente a Iconize, conclude: «Tu non mi usi, ho i brividi».

















L’influencer, qualche ora prima della diretta di Canale 5, rispondendo a una fan su Instagram ha detto: «Non mi tocca quello che stanno dicendo dalla D’Urso di me». Ma sulle accuse ancora non avrebbe replicato.

