Una stagione di delusioni per Gemma Galgani. Una stagione, l’ennesima, alla ricerca di un amore che forse non arriverà. Arrivata al decimo anno di permanenza in studio sono tanti infatti quelli che iniziano a pensare che per Gemma Galgani non ci sarà un lieto fine. Un epilogo che secondo Tina Cipollari e Gianni Sperti la dama non ha mai davvero cercato.

Idea condivisa anche con il cavaliere che più di ogni altro ha toccato il cuore di Gemma Galgani: quel Giorgio Manetti che non ha avuto affatto parole lusinghiere nei suoi confronti. Adesso l’ennesimo colpo duro è arrivato.Dopo un duro confronto con Gemma Galgani che ha pianto in studio non riuscendo a nasconde l’amarezza per la sua decisione di chiudere definitivamente la conoscenza, Paolo, nella puntata di Uomini e Donne del 7 ottobre, è rimasto al centro dello studio per parlare delle sue nuove conoscenza. Continua dopo la foto















Una bordata che arriva a stretto giro dalla porta in faccia presa da Nicola Vivarelli con il quale aveva deciso di non proseguire. Tornando a quanto successo dopo aver chiamato la redazione del dating show di canale 5 aver chiesto di poter conoscere e corteggiare Gemma Galgani, dopo alcune uscite, Paolo ha capito di essere incompatibile caratterialmente con la dama di Torino i cui atteggiamenti sono giudicati un po’ “troppo pesanti”. Continua dopo la foto















Paolo, dopo aver tergiversato, ha ammesso di non provare più alcun interesse nei confronti di Gemma e di preferire la compagnia di Maria e Sabina, più giovani di Gemma.Archiviato il capitolo Gemma Galgani, Paolo ha cominciato a conoscere Sabina e Maria. “Com’è andato l’appuntamento?”, chiede Maria De Filippi a Sabina. “Benissimo. C’è stato anche un bacio quando ci siamo salutati“, è stata la risposta della dama. Continua dopo la foto











Dopo Sabina, Paolo ha annunciato di dover uscire anche con Maria con cui è già uscito a cena. Paolo viene descritto come una persona allegra e molto piacevole. Adesso il dubbio è tutto su chi sceglierà tra Maria e Sabina. In attesa di capire quale sia la donna adatta a lui, Paolo sceglie di ballare con Maria.

