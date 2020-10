Una situazione inaspettata si è verificata oggi, mercoledì 7 ottobre, durante la puntata di ‘Oggi è un altro giorno’, ovvero la trasmissione condotta da Serena Bortone. Il grande ospite odierno è stato il popolarissimo conduttore televisivo Paolo Bonolis, che proprio ad inizio programma si è reso protagonista di questo gesto che ha fatto rumore. Ma prima di raccontarvi questo episodio, andiamo a vedere cosa ha dichiarato il presentatore Mediaset. Ha replicato innanzitutto alle critiche.

In tanti lo accusano di dare vita a trasmissioni poco educative, che assolutamente non sono di buon esempio per gli italiani. A tal proposito ha risposto senza giri di parole: "La mia televisione non è trash. Se qualche critico lo scrive, capisco il suo limite. Viviamo in un'epoca dove è stata divinizzata la velocità. Io mostro racconti divertiti privi di ipocrisia". Inoltre, ci sono stati dei momenti molto belli: la padrona di casa ha trasmesso alcune parti dei suoi Festival di Sanremo.















Bonolis ha affermato: "Ma lo fai vedere tutto?". E la Bortone, apparsa molto divertita da questa battuta, ha detto: "No no, però non sarebbe male come idea, faremmo ottimi ascolti". Tornando invece ad inizio puntata, c'è stato un episodio che ha catturato l'attenzione di tutti. Una volta entrato all'interno dello studio, Paolo ha deciso di andare vicino alla donna e le ha anche stretto la mano, contravvenendo dunque alle indicazioni utili ad evitare il diffondersi del coronavirus.















La conduttrice del programma in onda su Rai 1 ha dichiarato: "Non mi toccherò né il naso né la bocca". E Paolo ha ribattuto: "Zitta, zitta. Certo, seguiamo tante regole". Tanta preoccupazione proprio per la pandemia è emersa nelle scorse settimane per la trasmissione di punta di Bonolis, 'Avanti un altro'. Pare infatti che le nuove registrazioni siano un'incognita e non c'è certezza su quando ci saranno. Visto che il pre-serale di Canale 5 è basato sul contatto e l'interazione con il pubblico.









Ecco quanto scritto da ‘TvBlog’: “La macchina di Avanti un altro al momento è ferma ai box. I tempi sono strettissimi e tra gli addetti ai lavori cresce la preoccupazione. Timori legati soprattutto al Covid e alle disposizioni di sicurezza che l’emergenza si porta dietro”. Non è possibile al momento andare avanti e si staranno studiando soluzioni per provare a non arrivare alla sua cancellazione.

