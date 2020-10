“Non servo a niente qui, me ne vado”. Crisi e pianto disperato al GF Vip: vuole ritirarsi

Un altro pianto a dirotto, un’altra minaccia di uscita anticipata dal GF Vip. In questa quinta edizione del reality di Alfonso Signorini sono già stati parecchi i concorrenti in preda a forti crisi. La prima è stata Flavia Vento che poi in effetti si è ritirata davvero.

La showgirl ha resistito meno di 48 ore nella Casa poi, dopo aver versato tante lacrime e nonostante gli altri la rincuorassero, ha deciso di uscire perché sentiva troppa nostalgia dei suoi amici a quattro zampe. Anche Matilde Brandi e Myriam Catania negli ultimi giorni hanno avuto dei ripensamenti sulla loro permanenza nel reality. E, da ultimo, Tommaso Zorzi che a poche ore dalla diretta era sul punto di abbandonare la Casa per squalifica. Motivo? Dolori lancinanti causati dalle emorroidi. (Continua dopo la foto)















Lunedì pomeriggio l’influencer è stato colto da un dolore insopportabile per cui ha quasi rischiato la squalifica dal gioco per aver aperto una delle porte d’uscita della Casa. Fortunatamente sono due, una dopo l’altra, divise da un limbo ed è lì che l’influencer si è fermato, senza oltrepassare quella definitiva. Come detto era da giorni che lamentava quel malessere. (Continua dopo la foto)















Ora un’altra forte crisi nella Casa del GF Vip: Stefania Orlando è sembrata a dir poco disperata. Un momento davvero difficile per la concorrente, che è scoppiata a piangere e annunciato agli amici di avere intenzione di lasciare il reality. A cercare di calmare la situazione ci hanno pensato Tommaso Zorzi e Myriam Catania. Ma qual è il motivo per cui si è lasciata andare a questo duro e inaspettato sfogo? (Continua dopo foto e post)











La conduttrice ha confessato ai suoi compagni d’avventura di sentirsi completamente inutile all’interno del gioco, quindi ha confessato di avere il bisogno di tornare a casa sua. “Non servo a niente qui dentro”, ha detto tra le lacrime aggiungendo di sentirsi “totalmente inutile”. Zorzi in particolare l’ha consolata spiegandole che farebbe un torto a tutti loro e a se stessa lasciando così la Casa. Non resta che attendere per scoprire quale decisione prenderà.

