“Che botta”. GF Vip, è successo all’improvviso a Patrizia De Blanck. “Hai bisogno di aiuto?”

Senza la contessa Patrizia De Blanck questo Grande Fratello Vip non sarebbe di certo così apprezzato, soprattutto in considerazione dei suoi 79 anni. La De Blanck è una delle punte di diamante del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini: riesce a infilarsi un po’ in tutte le discussioni con il suo modo di fare schietto e reale che a volte mette in difficoltà gli altri concorrenti. Lei interpreta il suo personaggio e lo fa alla grande, dando vita anche ad alcuni siparietti a dir poco curiosi. Come quello verificatosi stanotte, quando ad un certo punto la De Blanck cade dal divano: l’inquadratura su di lei era appena stata staccata, quindi si sente solo il tonfo.

Dopo qualche istante Tommaso Zorzi e Stefania Orlando si sono sincerati delle sue condizioni, dopodiché si sono fatti tutti una risata: “Voi ridete – ha esclamato la contessa – ma io non ce la faccio ad alzarmi, quando è così basso…”. La De Blanck è rimasta inginocchiata per diversi secondi, dopodiché si è ripresa ed è scoppiata anche lei a ridere: comunque non è facile affrontare la quarta settimana di GF Vip a 79 anni. (Continua a leggere dopo la foto)















Nel frattempo, questa notte, alcuni concorrenti hanno avuto davvero tanta paura: c’è un video comparso sul portale ufficiale del reality che titola ‘Rissa nella notte tra Tommaso e Francesco’. Il video all’inizio mostra i due concorrenti litigare. Subito dopo si vede Francesco che comincia ad usare toni forti contro il suo coinquilino e prova a dargli contro. (Continua a leggere dopo la foto)















La Contessa cade#GFVIP pic.twitter.com/FJkqph0pkW — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) October 6, 2020

È in quel momento che intervengono di corsa Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli pronti a fermare Oppini intento a far scoppiare una rissa. Nel giro di pochissimi secondi però cambia tutto: i due gieffini, complici, scoppiano a ridere! Hanno fatto credere a tutti di aver litigato e di voler far scoppiare una rissa. (Continua a leggere dopo la foto)











La verità è che avevano deciso di fare uno scherzo ai loro coinquilini: ci sono riusciti! Tra Tommaso e Francesco è scoppiata una splendida amicizia, sembrava strano a tutti il loro forte litigio. In tutto questo la contessa è rimasta dapprima impassibile, poco dopo si è fatta una grande risata… fenomenale.

Ti potrebbe anche interessare: “È doloroso…”. Flavio Insinna, l’amarezza dopo quella risposta. Va tutto in fumo: cosa è successo in studio