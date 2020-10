I colpi di scena nella casa del Grande Fratello Vip sono ormai all’ordine del giorno. Prima l’uscita dalla casa di Flavia Vento, che a sole 24 ore dal suo ingresso ha abbandonato il reality show per tornare dai suoi amati cani. Poi lo spogliarello involontario di Patrizia De Blanck, rimasta senza veli mentre le telecamere di Pomeriggio cinque mandavano in onda la diretta del reality condotto da Alfonso Signorini

E ancora il coming out di Gabriel Garko, il fidanzamento costruito ad arte tra Adua del Vesco e Massimiliano Morra. Il caso Aresgate, l'affaire partito da confidenze notturne e rivelazioni proprio di Adua Del Vesco e Massimiliano Morra, i quali hanno fatto riferimento, anche tra le lacrime, a esperienze traumatiche vissute quando erano nel giro della casa di produzione Ares di Alberto Tarallo.















Si tratta della società di produzione televisiva che ha prodotto diverse fiction di grande successo, come Il bello delle donne o Caterina e le sue figlie, e ha lanciato personaggi come Gabriel Garko e Manuela Arcuri. E ancora liti, amicizie speciali, soprattutto quella tra l'ex velino di Striscia la Notizia Pierpaolo Pretelli e l'ex moglie di Flavio Briatore e showgirl calabrese Elisabetta Gregoraci e ancora risse. Come quella di questa notte avvenuta tra l'influencer Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, figlio della bellissima Alba Parietti e dell'attore Franco Oppini.















Nel video pubblicato sulla pagina del GF Vip si vedono i due concorrenti litigare. Il figlio di Alba Parietti e Franco Oppini inizia a scaldarsi e i toni si accendono contro il suo coinquilino. "E no basta, abbi il coraggio di dire come stanno le cose… dille davanti a tutte le telecamere", urla Zorzi. "Mi alzo e vengo lì. mi devi lasciare parlare", risponde agitato Oppini che si alza e cerca lo scontro fisico.









In quel momento che intervengono di corsa Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli ed Enock, il fratello del calciatore Mario Balotelli. In quel momento Francesco Oppini scoppia a ridere rivelando lo scherzo. E mentre Elisabetta Gregoraci si era presa un grande spavento e infatti dice ai ragazzi che sono "dei cretini", la contessa De Blanck se la ride di gusto come sempre.

