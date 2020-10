“È doloroso…”. Flavio Insinna, l’amarezza dopo quella risposta. Va tutto in fumo: cosa è successo in studio

Flavio Insinna, il volto della delusione. Non ha vinto il montepremi da 35mila euro, l’aspirante campione Andrea. Al conduttore il compito di comunicare a essere stato a un passo dalla vittoria, senza per questo raggiungere effettivamente il podio. Colpi di scena nello studio di L’Eredità, quando prima di presentare i concorrenti in gara, Insinna ha spiegato che Andrea, il campione in carica, ha lasciato il gioco.

Un incipit per niente male quello dell’ultima puntata di L’Eredità, quando è stato lo stesso Insinna ad aver spiegato a tutti il motivo dell’assenza di Andrea: “Devo chiarire una cosa. Nicolò, nuovo concorrente, stasera parte come se fosse campione perchè Andrea, il nostro architetto, che era ufficialmente campione, ha dovuto salutarci” per poi aggiungere: “Lo ha fatto per motivi personali. Noi, ovviamente, gli mandiamo un saluto”. (Continua a leggere dopo la foto).















Poi non poteva che essere rivelato anche qualche interessato siparietto del dietro le quinte. Il padrone di casa ha confessato: “Il notaio, in presenza dei concorrenti, oggi ha estratto Nicolò, che inizia quindi la puntata come se fosse campione”, per poi riferirsi anche alla professoressa Sarah, che ha fatto ritorno in studio tra saluti e sorrisi: “Ci sei mancata”, ma la risposta della professoressa non convince: “Anche voi!” e Insinna con tono ironico: “Sei una bugiarda”. (Continua a leggere dopo la foto).















Ma i toni amareggiati del conduttore non sono stati messi da parte. Lui stesso ha usato queste parole a proposito di Andrea: “Questo di stasera è un caso doloroso di quelli che a volte succedono alla ghigliottina, doloroso per noi che tifiamo per chi gioca”. Quell’espressione dispiaciuta sul volto di Insinna è indimenticabile. Davanti alla risposta errata, anche le sue parole rivolte all’aspirante campione sono state significative. (Continua a leggere dopo le foto).









“Non mi odiare è uno strano cortocircuito letterario questo perché la parola da te scritta si avvicina molto a quella che è la risposta esatta”. A un passo dalla vittoria e dai 35mila euro, e dentro gli occhi del conduttore tutto il dispiacere quel quel premio sfiorato e che, a detta di molti, Andrea avrebbe meritato.

Il vip sposa la sua sorellastra. Dopo diversi anni di storia clandestina si sono dichiarati