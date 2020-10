Matrimonio a prima vista: tra colpi di fulmine, baci e Covid arriva il primo (clamoroso) addio. Chi sono le nuove coppie

Matrimonio a prima vista Italia è un programma televisivo italiano, trasmesso in prima serata su Sky Uno e replicato sulla piattaforma digitale terrestre, su TV8. l programma è basato sul format danese Married at First Sight che viene trasmesso da anni, in paesi come l’Australia, gli USA e il Regno Unito. In ogni stagione, sei concorrenti che non si conoscono tra loro, vengono divisi in tre coppie e si vedranno per la prima volta il giorno del loro matrimonio diventando per legge marito e moglie.

Nel corso delle puntate, le coppie vengono seguite da tre esperti, i quali sono: Mario Abis, sociologo, docente allo IULM di Milano, Gerry Grassi, psicologo, psicoterapeuta e direttore clinico del Centro TIB (Terapie Innovative Brevi), e Nada Loffredi, sessuologa, psicoterapeuta e docente di psicologia all'Università La Sapienza di Roma, inoltre, verranno filmati per cinque settimane di convivenza, dove al termine di questo periodo decideranno se continuare ad essere sposati oppure divorziare.















La nuova edizione del programma, in onda da martedì 6 ottobre, ha già visto una coppia abbandonare. Si tratta di Maddalena e Luca, costretti a rinunciare al matrimonio per via dell'impegno della ragazza in una struttura sanitaria che la mette tutti i giorni a contatto con persone a rischio coronavirus. Le coppie della nuova edizione sono tre: Sitara Rapisarda, 29enne di Roma, cameriera in un ristorante, e Gianluca Elifani, 31 anni di Firenze, professione concept artist.















Nicole Sonia, milanese di 29 anni, contabile, e Andrea Ghiselli, 28 anni, originario di Pesaro, gestore di un ristorante di famiglia. Gli esperti hanno pensato di metterli insieme perché la personalità un po' narcisa ed egocentrica di Nicole può essere mediata dalla personalità generosa e socializzante di Andrea. Tra i due è scattato il non colpo di fulmine, nel senso che Nicola è stata subito attratta dal marito, mentre Andrea ha detto di non avere provato quella sensazione.









Preoccupata di non piacere al neo marito, Nicole decide di parlare con lui e alla fine, per placare le domande sempre più insistenti della moglie, Andrea sorprende tutti e la bacia. Per il pubblico, però, è stata solo una escamotage per non affrontare le paure di Nicole. E ancora Giorgia Pantini, 32enne romana, insegnante di educazione fisica, pallanuoto e nuoto sincronizzato, e Luca Cantiano, 31 anni di Cisterna di Latina, che per lavoro affitta camere ai turisti.

