“Come sto…”. Incidente a Ballando con le stelle, ora parla Alessandra Mussolini

Non sta trascorrendo un momento bello Alessandra Mussolini, che durante le prove della trasmissione ‘Ballando con le stelle’ è stata vittima di un brutto incidente. Era intenta a ballare in compagnia del collega di avventura Maykel Fonts, quando è stata colpita al braccio dal giovane ed ha subito un problema al naso. Non ci sono state fratture, però il dolore è stato molto forte ed è stato perso sangue. Infatti stamattina, ospite di ‘Storie Italiane’, ha avuto una piccola emorragia in diretta.

Nel pomeriggio di oggi, martedì 6 ottobre, si è voluto sincerare delle sue condizioni di salute anche Alberto Matano. La donna è quindi intervenuta a ‘La Vita in diretta’ ed ha spiegato come si sente in queste ore. Le sue parole hanno per fortuna tranquillizzato tutti i telespettatori e i sostenitori di Alessandra, che sperano di vederla quanto prima sul palco del programma condotto da Milly Carlucci. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa ha dichiarato l’ex parlamentare su Rai1. (Continua dopo la foto)















Alessandra ha quindi affermato: “Sto meglio, domani torno a provare per essere pronta per sabato”. In mattinata invece c’erano stati problemi con il collegamento con ‘Storie Italiane’, ma la Daniele aveva detto per sdrammatizzare: “Sembra l’ospedale tour”. Anche perché a ‘Ballando con le stelle’ è successo davvero di tutto tra coronavirus, incidenti e varie problematiche fisiche. Nonostante abbia avuto dei giramenti di testa e un dolore al naso, farà di tutto per esserci il 10 ottobre. (Continua dopo la foto)















Questo quanto aveva affermato dalla politica a Eleonora: “Sono stordita, ho mal di testa e il naso gonfio. Mi fanno male anche gli occhi. Mi sento indebolita. Maykel non c’entra. Mi ha dato una forte gomitata ma è stata colpa mia, mi sono messa dietro, non dovevo. Ho iniziato subito a perdere sangue. Sia Milly Carlucci che la produzione di Ballando, appena hanno saputo dell’incidente, sono accorsi. Al pronto soccorso la perdita di sangue non si fermava perciò Milly mi ha consigliato di fare delle lastre”. (Continua dopo la foto)









Ed ancora: “Pensavo di essermi rotta l’osso, invece ho solo un problema al setto, alla cartilagine, altrimenti mi sarei dovuta operare. Non so se sarò in grado di fare le prove per sabato, perché se inclino un po’ il volto perdo ancora sangue”, ha rivelato infatti, scusandosi subito dopo con Eleonora Daniele per la commozione: “Sto avendo un crollo” ha ammesso.

“Non so cosa succederà”. Storie Italiane, Alessandra Mussolini in lacrime dopo l’incidente. Fan in apprensione