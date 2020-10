“Mi vuoi sposare?”. Gf Vip, proposta di matrimonio in diretta. Elisabetta Gregoraci in estasi: “Ha detto sì”

L’ultima proposta di matrimonio al Grande Fratello Vip era arrivata durante la seconda edizione, quando Daniele Bossari, vincitore, aveva chiesto alla sua Filippa Lagerback di portarla all’altare. “Mai mi sarei immaginato di fare la proposta di matrimonio al Grande Fratello Vip”, aveva detto un emozionatissimo Daniele Bossari incontrando la compagna. Dopo un crudele scherzo giocato da Ilary Blasi e Alfonso Signorini che avevano fatto credere a Daniele di essersi comportato male.

"Daniele, Filippa dopo quello che ha visto non è più voluta venire a farti una sorpresa", Bossari spaesato aveva risposto: "Io esco subito, la mia vita privata è troppo importante, non me ne frega niente". Poi c'era stata la proposta vera e propria. A tre anni, il GF Vip torna scenario di una proposta di nozze, questa volta arrivata dall'esterno della casa di Cinecittà.















È successo mentre i vipponi erano impegnati in uno shooting per celebrare i dieci anni di Instagram. "Cari VIP, oggi Instagram compie 10 anni! Sbizzarritevi con i migliori scatti di cui siete capaci, le 10 foto migliori saranno pubblicate dall'account ufficiale di GF! Se nelle prossime 24 ore le vostre foto raggiungeranno 50.000 like complessivi sarete premiati", ha chiesto il GF Vip ai concorrenti.















Dopo l'annuncio della nuova sfida, i concorrenti hanno iniziato a scattare foto. Tommaso ha coinvolto Elisabetta, proponendole un primo scatto con un loro bacio; Andrea si è improvvisato fotografo per la prima fotografia dei vip, che poi si sono radunati nel salone per scegliere come preparare i set fotografici. A quel punto dall'esterno della casa si è sentita una voce. "Mi vuoi sposare? Ti amo", grida Quentin Kammermann rivolgendosi a Myriam Catania. La scena non viene inquadrata dalla regia, ma si sente Myriam Catania urlare "Ti amo".









Elisabetta Gregoraci, rientrata in casa dal giardino, ha raccontato la scena agli altri: “Il compagno di Myriam le ha chiesto di sposarla e lei ha risposto di sì”, ha detto emozionata. “Abbiamo un figlio, sapevo che prima o poi ci saremmo sposati”, ha spiegato Myriam una volta rientrata in casa. Anche su Twitter gli utenti si sono scatenati: “Quentin ha chiesto a Myriam di sposarlo, l’ha urlato con il megafono fuori la casa.Così hanno detto i ragazzi in casa..che emozione”, “Finalmente ritroviamo la nostra Myriam felice e spensierata grazie a questa super proposta.. unica cosa da dire a Quentin: GENIOOOOOO”.

