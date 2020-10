“Ricoverato d’urgenza!”. Eleonora Daniele lo annuncia in diretta: gelo in studio e applausi

Puntata ricca di emozioni, come succede ogni giorno, quella di ‘Storie Italiane’. La padrona di casa Eleonora Daniele non è potuta rimanere indifferente di fronte ad un momento difficilissimo vissuto da un suo ospite. Mentre stava per concludere la trasmissione, la donna ha espresso tutta la sua vicinanza ad Angelo Perrone, che tutti sperano possa riprendersi il prima possibile. Le sue parole sono state non solo doverose, ma sono uscite fuori praticamente dal profondo del cuore.

La Daniele si è rivolta verso le telecamere Rai ed ha detto ai telespettatori che la seguivano da casa: “Faccio un in bocca al lupo al nostro amico Angelo Perrone, che è stato ricoverato d’urgenza”. Uno degli ospiti del programma sta dunque facendo i conti con un problema non di poco conto e la presentatrice televisiva non poteva che stargli vicino. In seguito ha deciso di rivolgersi direttamente alla regia affinché potesse far vedere a tutti un’immagine, ritraente proprio il diretto interessato. (Continua dopo la foto)















Queste dunque le altre parole usate da una triste Eleonora: “Possiamo mandare in onda una foto di Angelo? Ringraziamo il fratello Nicola ed il suo cardiologo. Angelo è stato ricoverato d’urgenza presso il reparto di cardiologia dell’ospedale San Camillo. I medici stanno valutando il da farsi. Sembra comunque che ora stia meglio”. Prima di cedere la linea ad Antonella Clerici, protagonista con la sua nuova trasmissione, la conduttrice tv ha voluto ancora fornire altri particolari. (Continua dopo la foto)















Eleonora Daniele ha concluso così il suo intervento nel piccolo schermo: “Grazie a tutti i medici che si stanno prendendo cura di Angelo Perrone. Angelo lo conoscete bene perché è stato spesso ospite di questa trasmissione”. La speranza del pubblico e della conduttrice di ‘Storie Italiane’ è che il peggio per lui sia stato messo alle spalle. Tutti si augurano di vederlo in gran forma quanto prima e di ritornare al più presto anche in veste di ospite al programma in onda sulla Rai. (Continua dopo la foto)









La Daniele si era commossa nei giorni scorsi dopo la testimonianza della signora Marina, la mamma del povero Marco Vannini, deceduto a Ladispoli nel 2015. “Grazie per la tua lotta e per l’insegnamento che hai portato a tutti noi. Grazie Marina per il tuo insegnamento, lottare e non mollare mai”. La mamma di Marco ha replicato così a queste frasi: “Chi è credente sa che un giorno può tornare a fare un percorso di vita con una persona amata”.

“Verificate, poi parlate”. Ballando con le stelle . Carolyn Smith al veleno, non si trattiene e lancia l’attacco