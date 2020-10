“Quando ci siamo…”. Bomba al GF Vip, Adua Del Vesco fa un passo falso e svela la bugia. Furia Tommaso Zorzi

Alfonso Signorini ha inaugurato la settima puntata del Grande Fratello Vip parlando del “caso” Adua Del Vesco e Massimiliano Morra. L’attrice, nel corso della passata settimana, si è confidata con Matilde Brandi e con Dayane Mello e durante questa conversazione ha dichiarato che Massimiliano, suo ex fidanzato, è gay.

E quando il conduttore l'ha mandata in onda con tanto di sottotitoli immediatamente la Del Vesco ha smentito tutto. A sganciare la bomba ci aveva pensato poi Tommaso Zorzi che già in confessionale aveva rivelato che Adua, in albergo, prima ancora di entrare nel reality, gli avrebbe rivelato che Massimiliano è gay. Una rivelazione che ha fatto arrabbiare Adua, che per tutta la serata ha detto di aver pronunciato la parola "stratega" e non "gay".















Durante la puntata del Grande Fratello Vip Tommaso Zorzi è tornato sul caso spiegando di aver visto Adua in albergo e confermando ancora una volta la versione dei fatti in cui lei gli avrebbe confidato l'omosessualità di Massimiliano Morra. I due, per chi non lo sapesse, sono stati fidanzati per anni ma solo ieri sera è saltato fuori che la loro relazione, come quella di Adua e Gabriel Garko, in realtà era stata studiata a tavolino.















Se da un lato l'attrice alla fine ha dovuto ammettere di aver rivelato l'omosessualità di Massimiliano a Dayane Mello e Matilde Brandi – durante la puntata l'attore ha negato tutto – dall'altro continua a dire di non averlo detto a Tommaso prima di entrare nella Casa. Ma nel pomeriggio di oggi l'attrice ha confermato di aver visto Tommaso e di aver parlato di Massimiliano.









“Quando ci siamo visti io ti ho detto che avevo una questione spiacevole in sospeso con Massimiliano che dovevo risolvere. Sei falso, ti stai approfittando di una situazione, io non ti ho detto che Massimiliano è gay!”, ha confessato. “Tu hai una memoria a breve termine – ha incalzato l’influencer – Il fatto che tu lo abbia ammesso mi dà ragione. Tu dici bugie costantemente, ieri mi hai detto che non ci eravamo visti, e adesso dici che ci siamo visti! Tu menti ogni 5 minuti”.

